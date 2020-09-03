Кабмин ФРГ опроверг заявление Лукашенко о фальсификации по Навальному

Берлин, 3 сентября. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации данных об «отравлении» блогера Алексея Навального не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе кабмина Германии.

«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел [Хайко Маас] и министр обороны [Аннегрет Крамп-Карренбауэр] высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Лукашенко заявил о перехвате разговора Берлина и Варшавы, доказывающего, что информация об отравлении блогера была фальсификацией. Он также пообещал предоставить детали этой беседы российским спецслужбам, чтобы в стране владели ситуацией.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что если белорусский лидер сделал такое заявление, значит, у него на это были соответствующие основания.

Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите», куда был госпитализирован по инициативе немецкой стороны и его близких. На транспортировке окружение блогера и Запад настаивали в связи с тем, что тот якобы был серьезно отравлен.

Однако многие эксперты скептически отнеслись к такому объяснению. По их мнению, доставить Навального в Германию соратники стремились по политическим мотивам. Общественный деятель Эрнест Макаренко заявил, что «отравление» блогера абсолютно политизировано и не имеет под собой никакого медицинского обоснования.

Политолог и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко объяснил, что Западу выгодно вывезти блогера из России, поскольку это, с одной стороны, развяжет ему руки в его деятельности, а с другой — позволит руководить им как куклой.