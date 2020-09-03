Сатановский объяснил желание Запада вписать «Новичок» в диагноз Навального

Москва, 3 сентября. Западные страны нашли очередной повод для введения новых экономических санкций против России, придумав историю с «отравлением» блогера Алексея Навального «Новичком». К такому выводу пришел Евгений Сатановский, подробно проанализировав эту ситуацию.

Сатановский прежде всего указал, что «Новичок» в деле Навального появился совсем не случайно. По его словам, Западу выгодно вписать это вещество в диагноз блогера и использовать в качестве очередного повода для обвинений в адрес России, поскольку все «жертвы» куда-то исчезают, а обстоятельства их «отравления» не раскрываются.

Политический эксперт обратил внимание, что заявления Берлина о том, что Навальный якобы был отравлен «Новичком», не выдерживают никакой критики. Сатановский напомнил о составе и особенностях боевого отравляющего вещества, заметив, что речь идет о газообразном соединении. Таким образом можно сделать вывод, что если бы блогера попытались отравить этим газом, то пострадал бы не только он, но и все его ближайшее окружение.

«Почему в самолете вообще кто-то остался жив? Почему врачи омской больницы все дружно еще не на том свете? И самое главное – почему с ним работают врачи, а не патологоанатомы? Не бывает такого, чтобы подобный боевой газ не оставил после себя выжженное поле», — задался вопросом Сатановский, поставив под сомнение выводы Берлина.

Политический эксперт объяснил желание Запада вписать «Новичок» в диагноз Навального, заметив, что это даст очередной повод для введения санкций против России. Экономические ограничения, по мнению Сатановского, могут затронуть и проект «Северный поток –2», против которого активно выступают в США.

«Потому что возмущенная этим «страшным преступлением против человечности» фрау Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель. — Прим. ФАН) никак не сможет сдержать волну критики, которую сейчас организуют», ­— передает его слова «Экономика сегодня».

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. 22 августа его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.

Спустя время специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы «отравили» боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Эта версия вызвала множество вопросов у экспертов, поскольку Берлин пока не предоставил никаких подтверждений своих слов, а российские специалисты, обследовавшие Навального до перелета в ФРГ, не обнаружили в его организме следов ядовитых веществ.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин констатировал, что происходящее вокруг блогера все больше доказывает, что речь идет о спланированной акции против России.