Ученые нашли связь между ранним старением и фастфудом

Москва, 3 сентября. Испанские ученые из Университета Наварры обнаружили связь между ранним старением клеток и частым употреблением в пищу фастфуда.

К такому выводу они пришли, изучив данные о ДНК и состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года. В частности, предметом пристального внимания медиков стало изучение влияния пищевых привычек на артериальное давление, наличие диабета, ожирения, коронарной болезни сердца.

Во время исследования добровольцев разделили на 4 группы — с низким, средненизким, средневысоким и высоким употреблением вредной еды.

Оказалось, что три порции вредной пищи в день в два раза увеличивают шансы того, что нити ДНК и белки теломеры, находящиеся на концах хромосом, станут короче. Маркером биологического старения на клеточном уровне являются короткие теломеры, уточняет «Газета Кемерова».

Выводы испанских специалистов в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, любые продукты питания, термически обработанные в масле, образуют канцерогены. Эти вещества разрушают коллаген, то есть белок, составляющий основу соединительной ткани.

«Когда человек злоупотребляет бургерами, жареной картошкой, сладостями <...> — в коллагене начинают образовываться шипки. И кожа становится дряблой и вскоре покрывается морщинами», — пояснила она..

Чтобы предотвратить возрастные изменения, необходимо отказываться от вредной пищи и разбавлять свой рацион продуктами, содержащими коллаген, а также избегать стрессовых ситуаций. — В моркови, помидорах, шпинате, жирных сортах рыбы очень много этого жизненно важного белка, поэтому если нет никаких противопоказаний, то их прием обязателен, — пояснила она.