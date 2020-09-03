Оперная дива Нетребко показала фанатам игривое нижнее белье

Москва, 3 сентября. Оперная певица Анна Нетребко показала поклонникам игривое нижнее белье под полупрозрачным длинным платьем. Пикантную подробность пользователи Сети увидели на снимке в Instagram дивы.

Певица выложила на своей странице в социальной сети два снимка в одном и том же длинном платье золотисто-песочного цвета. Из-за разницы освещения на кадрах фанаты заметили яркую деталь — просвечивающие сквозь легкую ткань черные стринги.

«Тот случай, когда образ оперной дивы Анны Нетребко можно рассмотреть в мельчайших подробностях — от сумочки Ulyana Sergeenko до, простите, игривого нижнего белья. Но, похоже, на то и был расчет», — написал телеграм-канал «Антиглянец».

В то же время большинство подписчиков Нетребко не обратили внимания на просвечивающее нижнее белье, делаю многочисленные комплименты красоте и таланту звездной пары. На снимке певица запечатлена со своим мужем, оперным тенором Юсифом Эйвазовым.

«Созданы друг для друга! От вас веет любовью!» — восхитилась творческим тандемом irusia6002. «Божественные... Обожаю Вас! Вы — чудо. Моя мечта — попасть к вам на представление, концерт. Анна, если когда-то она сбудется, я буду самой счастливой», — призналась dianaakhis.

Ранее подписчики Нетребко признали, что она похудела. Это произошло после того, как оперная звезда выложила видео, на котором в спортивном топе и коротких шортах совершает физические упражнения под руководством мужа. Также певица поразила фанатов «шикарными» стройными ногами на семейном снимке, сделанном на отдыхе в Вене.