Британские ученые создали «калькулятор смерти»

Лондон, 3 сентября. Ученые из Университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать примерный возраст, в котором умрет тот или иной человек. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Создать такой «калькулятор» они смогли, основываясь на анонимных медицинских записях. Всего специалисты использовали сведения о состоянии здоровья свыше 100 тысяч человек старше 60 лет. Опираясь на полученные сведения, они сформировали 648 «профилей риска», которые легли в основу сервиса.

«Калькулятор» учитывает такие показатели, как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Во внимание также принимается ряд менее очевидных факторов: давление, уровень холестерина в крови и даже место жительства и расовая принадлежность.

«Это [приложение] поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни», — приводит The Sun слова руководителя группы разработчиков приложения Елены Кулинской.

Создатели обращают внимание, что «калькулятор смерти» высчитывает средние параметры продолжительности жизни и не учитывает многие индивидуальные особенности. По их словам, основная цель сервиса — дать пользователю «пищу для размышлений» о своем здоровье.

В The Sun решили протестировать приложение. В редакции ввели данные выдуманной 40-летней белой женщины с ростом в 5 футов 6 дюймов и весом 70 кг, живущей на севере Англии. Журналисты также добавили ей одну вредную привычку — легкое курение. «Калькулятор» определил ей 83,1 года жизни.