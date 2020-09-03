Танцующие гробовщики из Ганы возвращаются к любимой работе

Гана, 3 сентября. Танцующие гробовщики из Ганы, ставшие интернет-мемом в самом начале пандемии COVID-19, возвращаются к своему занятию. Об этом сообщает кенийская новостная платформа Tuko.

Группу танцующих носильщиков гробов под руководством Бенджамина Аиду заметили на нескольких похоронах за привычным для них занятием. Выступления стали возможными благодаря отмене запрета на похороны. Ограничения снял президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Сообщается, что за время вынужденного простоя танцующие гробовщики разучили новые движения, которые не были замечены в предыдущих видео.

Возвращение похоронного коллектива к работе крайне важный знак как для Ганы, так и для всей Африки. Еще в начале пандемии в докладе специалистов Росконгресса отмечалось, что запрет на пышные похоронные церемонии стал одним из дестабилизирующих факторов на континенте, сравнимым с самой эпидемией.

Во многих африканских культурах похороны являются важнейшим ритуалом. Многодневное празднество с богатым застольем, танцами и песнями зачастую выливается для родственников почившего в круглую сумму. Однако экономить на похоронах не принято. Порой тела покойных лежат в моргах неделями, пока не будет организована достойная церемония.

Отмена запрета на похороны стала для Ганы символом скорой победы над коронавирусом, а для танцующих гробовщиков еще и возможностью зарабатывать, которой они были лишены все последние месяцы.