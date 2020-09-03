Режиссер Герман: На Западе с актрисами поступают жестче, чем в России

Санкт-Петербург, 3 сентября. Шокирующие сцены насилия над женщинами показывают во многих голливудских фильмах. Причину такого явления объяснил кинорежиссер и сценарист Алексей Герман, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Там достаточно высокий запрос на справедливость. Для многих поднимать эту тему действительно важно. В киноиндустрии на Западе очень жестко обращаются с женщинами, жестче чем в России. Чтобы у нас так насиловали и принуждали, я такого не слышал. Понятно, что у нас всякое есть — актрисы спят с продюсерами и так далее, но такого насилия нет. Мне бы об этом сказали», — заявил Герман, выступая на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Культура после карантина».

По словам кинорежиссера, в России давно сформировано паритетное отношение между полами, в отличие от некоторых европейских стран и США.

«У нас роль женщины в государственной машине иногда на протяжении XX века была больше, чем на Западе. Посмотрите на историю XX века и права женщин — Россия и Советский Союз в этом плане не были ретроградным государством. У нас вообще другое отношение между мужчинами и женщинами», — напомнил режиссер, высказав сожаление, что профессионалы, занимающиеся геобрендингом, продвижением России на мировом уровне, умалчивают об этом.

Тема политкорректности в западном кинематографе, рассказал Герман, не является довлеющей: каждый режиссер просто хочет обратить внимание на проблему, которая актуальна для того или иного общества или страны, и может трактоваться как всеобщая.

«В мире много разных фестивалей, и на них безусловно есть влияние социальных поветрий, но то, что там всегда побеждает спекулятивное кино — это не так. Я не зря в качестве примера привел фильм «Квадрат», который про то, что такое современное искусство вообще, про мир. Просто мы не можем понять одну вещь — что есть разный взгляд на мир. И когда женщина выходит на красную дорожку с вываливающимися сиськами и делает вид, что она «за», это выглядит, конечно, странным. Но очень многие женщины правы, когда говорят, что к этому нужно относиться с уважением», — пояснил он.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей политолог Антон Бредихин высоко оценил одно из последних творений российских кинематографистов. Фильм «Шугалей-2», основанный на реальной истории захваченных в плен в Ливии социологов, по его мнению, помогает создавать новых героев.