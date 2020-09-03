Эксперт по этикету рассказала о шоке японцев от джинсов Зеленского

Киев, 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский на дипломатических встречах позорит себя незнанием этикета и несоблюдением протокола. Причем делает он это регулярно, сообщила эксперт по этикету и дипломатическому протоколу, глава «Etiquette school» Наталья Адаменко в эфире радио «Эхо Киева».

«Даже в самом начале президентства нашего молодого Владимира Александровича я говорила о том, что на встречу с министрами иностранных дел западноевропейских держав нельзя приходить в черной рубашке без пиджака с закатанными рукавами», — приводит ее слова «ПолитНавигатор».

Адаменко вспоминает, как ей возразили тем, что Обама тоже ходил в черной рубашке с закатанными рукавами. Но, по словам Адаменко, нужно учитывать, во-первых, ослепительный цвет этой рубашки, а во-вторых, то, к кому на встречу приходил бывший американский лидер в таком виде. Это были его подчиненные, а не представители других государств на высшем дипломатическом уровне.

«Меня спросили: «Как вы думаете, не простят, не заметят?» Не заметить не смогут. Простить — может быть, потому что это первые шаги, это было, по-моему, в июне после его инаугурации. Может быть, сочтут, что он пока не знает, играет в демократию, не успел переодеться», — сказала Адаменко.

Эксперт по этикету подчеркнула, что украинский лидер позорится нарушением этикета регулярно и выразила непонимание того, чем занимается его протокольная служба.

«Я не знаю, мне стыдно спросить, что делает Владимир Александрович, когда он на встрече с японскими коллегами со своими подчинёнными в каких-то бейсболках, джинсах. И японцы — представляете, какой шок они испытали? Они едва научились с европейцами за руку здороваться, и тут такое. Вряд ли будут прощать», — резюмировала специалист.

Ранее президент Украины оконфузился, пытаясь продвинуть правительственный указ для предоставления своему отцу пожизненной стипендии как деятелю в области образования. Кабмин Украины снял этот указ с повестки обсуждения.