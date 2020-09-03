Баранец объяснил, зачем США пугают Европу «российской угрозой»

Москва, 3 сентября. Действия Соединенных Штатов в Эстонии демонстрируют, кто хочет роста напряженности в регионе, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он убежден, что натовские страны своими действиями провоцируют конфликт.

Эксперт подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва не представляют для России серьезной угрозы в военном плане. Однако то, что прибалтийские страны разрешают на своей территории проводить НАТО учения и увеличивать там свой военный контингент, — угроза, считает Баранец.

«Самое опасное то, что произошло на днях и происходит сейчас. Туда (в Эстонию. — Прим. ФАН.) приехали американские артиллеристы и устроили мощные стрельбы в 15 километрах от российской границы, — сказал Баранец в интервью «ПолитРоссии». — Вы прекрасно понимаете, что всегда может случиться ЧП – или по глупости, или кто-то провокационно, умышленно может пальнуть по российской территории. Вот в чем опасность этого мероприятия, которое в итоге способно привести к серьезному вооруженному конфликту».

Он обратил внимание на то, что маневры НАТО проходят не только по соседству с Россией, но и Белоруссией, которую захлестнула волна протестных акций.

«Казалось бы, раз уж вы так радеете за стабилизацию ситуации в Белоруссии, то зачем бабахать, стрелять? – задается вопросом эксперт. – Нет, они используют эти учения для морального нажима и на Минск, и на Москву».

Он отметил, что Россия, например, решила провести учения «Кавказ-2020» подальше от Европы, «где уже потихоньку тлеет бикфордов шнур нового конфликта».

Баранец считает, что западные страны намеренно провоцируют Россию. Например, российским истребителям за день приходится по несколько раз в день подниматься в небо для идентификации иностранных самолетов. И сразу после этого Пентагон заявляет об опасности, указал Баранец.

Он допустил, что Североатлантический альянс заинтересован в обострении ситуации и росте напряженности. Эксперт сравнил альянс с «американской дылдой-задирой», которая, заходя в ресторан, хочет драки.

По его мнению, все эти страшилки о России нужны военному блоку. Ведь без них НАТО не сможет существовать.