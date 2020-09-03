Ордуханян сравнил последствия «отравления» Навального и «пробирки Пауэлла»

Санкт-Петербург, 3 сентября. В истории с «отравлением» блогера Алексея Навального отчетливо виден след западных спецслужб, которые успешно провели эту операцию и теперь разворачивают кампанию по очернению российской власти и общества, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Это вторая часть марлезонского балета. Тогда были Скрипали, сейчас Навальный. Я думаю, что это провокация. Кто меньше всего заинтересован сейчас в таком развитии событий — так это Россия», — подчеркнул он в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его мнению операцию с «отравлением» Навального на территории России могли провести спецслужбы восточноевропейских стран и ближайшего зарубежья, например, из Украины.

«Такое безусловно могла провернуть СБУ. Я не думаю, что в это вовлечен верхний эшелон немецкого истеблишмента. Среднее звено американских спецслужб, законодательной и исполнительной власти, подпитываемое русофобской риторикой восточноевропейских стран, Украины и Прибалтики приводит к такому результату. Пройдет еще не мало времени, пока Европа поймет проблему восточноевропейского фактора, что Украина и прибалтийские республики заинтересованы в постоянных конфликтах крупных европейских стран таких как Франция, Германия и Россия. Я думаю, это и ложится в концепцию провокации с «отравлением» Навального», — объяснил он.

По прогнозу Ордуханяна, последствия кейса Навального по масштабу будут такие же, как после представления госсекретарем США Колином Пауэллом пробирки в ООН, послужившей причиной войны в Ираке.

«Это совершенно явная провокация в том же духе. Я просто хочу напомнить аудитории, что этот порошочек стоил сотней тысяч иракских людей и американских солдат. Это не просто риторика или «агитка». За этим всем стоят конкретные потери наших людей, их кровь и слезы», — напомнил Рафаэль Ордуханян.

В связи с этим политолог призвал российские спецслужб активизировать свою деятельность за рубежом для предотвращения подобных провокаций на территории России.

«Нашему политическому истеблишменту надо изменить риторику — они нам не партнеры. Эти люди говорят открыто, что они нам враги. Эти голоса раздаются из-за океана, и из Брюсселя, поэтому нашим спецслужбам надо проснуться. Они прекрасно работают внутри страны, на опережение, и мы гордимся успехами наших силовиков в выявлении ячеек террористов. Но нам нужно и внешнюю разведку подхлестнуть. Ну что это такое? На территории Украины какие-то непонятные группировки и лагеря создаются, какие-то непонятные вещи происходят в Прибалтике. <…> Нам пора задуматься над этим», — заключил он.

Напомним, теме якобы «отравления» Навального боевым веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок» был посвящен сегодняшний эфир в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Участники дискуссии обсудили, правда это или фейк.