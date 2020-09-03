Донбасс сегодня: под Луганском уничтожен полевой склад ВСУ, провокация сил ООС не удалась

Донбасс, 3 сентября. Украинские морпехи устроили массовую драку с разведчиками. В районе Станицы Луганской взорвался склад с боеприпасами ВСУ. Провокация киевских силовиков в ЛНР привела к обратному эффекту. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки обстрелов со стороны украинских войск не зафиксировано. При этом оборонные ведомства ДНР и ЛНР сообщают о множественных нарушениях перемирия киевскими силовиками, не связанных с запретом на ведение огня.

Управление Народной милиции ДНР информирует о размещении боевой техники противника в населенных пунктах Степное, Новотроицкое, Юрьевка и других. В опасной близости к жилым домам находятся боевые машины пехоты и другая бронированная техника.

В управлении Народной милиции ЛНР сообщают о продлении противником позиций в районе Крымского. Более того, военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ оборудуют блиндажи непосредственно вблизи жилых домов местного населения.

Украинские РЭБ глушат беспилотники ОБСЕ

В целях недопущения фиксации международными наблюдателями нарушений украинскими военными мирных соглашений последние снова активизировали подразделения радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов и каналов управления беспилотниками ОБСЕ. Разведка дончан сообщает об использовании мобильными группами противника комплексов РЭБ Р-934Б и «Буковель-АД» в районе нескольких населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в зоне ответственности 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Массовая драка в ВСУ

Очередная разборка произошла между военнослужащими 36-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщает донецкое управление народной милиции. Массовую драку затеяли более 20 силовиков 501-го батальона морской пехоты и 74-го разведбатальона. Поводом послужило обвинение морпехов в адрес разведчиков о хищении имущества с позиций. Результатом стычки стали травмы и ранения пятерых военнослужащих, одному из которых потребовалась ампутация уха.

Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ

Крупное ЧП на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ произошло в районе Станицы Луганской, сообщает луганское управление народной милиции. Множественные взрывы на позициях первого батальона бригады закончились уничтожением позиций десантников в результате пожара.

Как уточнили в Луганске, в результате инцидента уничтожен полевой склад боеприпасов батальона, четверо военнослужащих получили ранения. Также ранения получил спасатель отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, участвовавший в тушении пожара.

Аналогичный инцидент произошел в районе Новоташковского на позициях второго батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, информируют в НМ ЛНР. Организованная украинцами провокация по поджогу сухой травы в «серой» зоне закончилась перекидыванием огня на их же позиции, в результате чего в последующем произошла детонация боеприпасов. О пострадавших не сообщается.