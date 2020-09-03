Против Ивлеевой возбудили дело из-за ролика с Газмановым и алкоголем

Санкт-Петербург, 3 сентября. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области возбудило дело в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается на сайте УФАС по региону.

Ивлеева на своем YouTube-канале нарушила рекламное законодательство. В 15-секундном ролике с участием певца Олега Газманова она прорекламировала алкоголь — итальянский вермут — хотя по российскому законодательству делать это в Сети запрещено.

«В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку», — говорится на портале ФАС.

Врио замруководителя Ленинградского УФАС Александр Евлампиев объяснил, что такое видео «побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара».

Ранее Ивлеева уже попадала в неприятную ситуацию, связанную с алкоголем в ее жизни. В июне она поделилась с подписчиками, что позволила себе сесть за руль, выпив шампанского. Это возмутило фолловеров, и они завалили блогера нравоучительными сообщениями и комментариями.

Лидер проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, комментируя вождение звезды после «глотка» игристого, заявил, что ее нужно лишить водительских прав.