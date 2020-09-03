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Против Ивлеевой возбудили дело из-за ролика с Газмановым и алкоголем

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Против Ивлеевой возбудили дело из-за ролика с Газмановым и алкоголемСанкт-Петербург, 3 сентября. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области возбудило дело в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается на сайте УФАС по региону. 

Ивлеева на своем YouTube-канале нарушила рекламное законодательство. В 15-секундном ролике с участием певца Олега Газманова она прорекламировала алкоголь — итальянский вермут — хотя по российскому законодательству делать это в Сети запрещено.

«В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку», — говорится на портале ФАС.

Врио замруководителя Ленинградского УФАС Александр Евлампиев объяснил, что такое видео «побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара».

Против Ивлеевой возбудили дело из-за ролика с Газмановым и алкоголемРанее Ивлеева уже попадала в неприятную ситуацию, связанную с алкоголем в ее жизни. В июне она поделилась с подписчиками, что позволила себе сесть за руль, выпив шампанского. Это возмутило фолловеров, и они завалили блогера нравоучительными сообщениями и комментариями.

Лидер проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, комментируя вождение звезды после «глотка» игристого, заявил, что ее нужно лишить водительских прав

Источник: Сайт УФАС России по Ленинградской области
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