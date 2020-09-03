Путин оценил эффект от повышения пособий по безработице в России



Москва, 3 сентября. Повышение выплат по безработице заставило россиян, которые давно не работали, прийти на биржу труда, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли», — сказал он.

Президент положительно оценил этот эффект от увеличения пособия по безработице.

«Хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — добавил глава государства.

Напомним, в апреле этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому максимальный размер пособия по безработице для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года, составит 12 130 рублей. Потерявшим работу россиянам с детьми также установили доплату в размере трех тысяч рублей на ребенка.

В июне президент распорядился увеличить минимальное пособие по безработице на три месяца до 4,5 тысячи рублей. Повышенные выплаты безработные получали до конца лета.