Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Киев, 3 сентября. Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». На портале он представлен как «пособник пророссийских террористов и российских захватчиков».

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — объясняется на портале причина включения президента республики в базу.

Также в деятельности Лукашенко на Украине усмотрели «покушение» на ее «суверенитет и территориальную целостность. Такой вывод был сделан на основании интервью бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска.

В «Миротворце» указали, что в нем политик говорил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединенных Белоруссии и Украины.

Не исключено, что белорусский лидер оказался в данной базе в связи с одним из последних заявлений, в котором была упомянута Украина. Ранее в четверг он объявил, что это государство наряду с Польшей, Чехией и Литвой причастно к управлению протестами в республике. Президент также добавил, что власти Белоруссии отреагируют на «любые негативные телодвижения в адрес» республики.