Минздрав РФ выпустил новые рекомендации по лечению COVID-19

Москва, 3 сентября. Министерство здравоохранения России выпустило новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте ведомства.

Над рекомендациями работали ведущие российские ученые и клиницисты. Они пересмотрели главу, посвященную лечению COVID-19, и включили в нее препарат для системной противовоспалительной терапии — левилимаб.

Изменения коснулись и раздела этиотропного лечения.

«Препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций, как не показавшие достаточной эффективности при лечении COVID-19», — уточнили в ведомстве.

При этом гидроксихлорохин остался в схемах лечения для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания. Как отмечает НСН, список рекомендованных препаратов для борьбы с COVID-19 теперь состоит из десяти пунктов.

Напомним, что в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции под названием «Спутник V». Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. На приобретение препарата подали заявки уже более 20 государств.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса должна начаться в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска.