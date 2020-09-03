Стало известно, кто в ЕС блокирует санкции против РФ из-за Крымского моста

Брюссель, 3 сентября. У России в Европейском союзе нашелся неожиданный союзник — Кипр блокирует исполнение санкций, введенных против Москвы из-за строительства Крымского моста и якобы кибератак на немецкий парламент. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, санкционная работа в Евросоюзе сейчас оказывается сложной из-за Кипра. Дело в том, что Никосия блокирует работу по санкциям против тех, «кто несет ответственность за кибератаки на бундестаг в 2015 году, так и против тех, кто несет ответственность за строительство Крымского моста», пишет Йозвяк.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае 2018 года, железнодорожное — в конце прошлого года. Спустя два месяца после открытия моста Европейский союз ввел санкции против участников строительства объекта.

Отношения России и Европейского союза ухудшились в 2014 году. Западные страны ввели против Москвы санкции из-за воссоединения Крыма с Россией. Российская сторона ввела ответные меры в отношении западных стран, в частности, действует запрет на продовольствие из США, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Евросоюза и других государств. Запрещено также ввозить морепродукты, рыбу, мясо, колбасы, молочную продукцию, фрукты, овощи.