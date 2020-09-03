Юрист Ольшанский назвал срок, на который могут осудить Ефремова

Известный юрист и правозащитник Леонид Ольшанский выразил мнение, что актеру театра и кино Михаилу Ефремову дадут реальный срок заключения — от восьми до десяти лет колонии общего режима.

Почетный адвокат России прокомментировал Федеральному агентству новостей события, происходившие в четверг в Пресненском суде города Москвы, где продолжается процесс по делу о ДТП со смертельным исходом, совершенном заслуженным артистом РФ.

«Речь прокурора была предсказуема, потому что Ефремов не признавал вину — ни на большей части следствия, ни в суде, — сказал Ольшанский. — Он вел себя, по моему убеждению, издевательски, отрицал свою вину: «Ничего не помню, ничего не помню», причем вопреки таким серьезным заключениям экспертов. Да и защита была построена не целостным образом».

По словам собеседника ФАН, из того, что сказала прокурор, надо сделать акцент на двух вещах. Первое — это требование срока 11 лет, что очень близко к «потолку», по этой статье дают от 5 до 12.

«И второе — идет речь не о не колонии-поселении, где ходят в цивильной одежде, сам себе варишь кашу и снимаешь комнату у бабушки в деревушке, где находится это самое поселение, а о колонии общего режима — с собаками, вышками, автоматчиками, колючей проволокой, баландой и драной одежонкой», — пояснил юрист.

То, что прокурор сказал, что признание Ефремова — неискреннее, неудивительно, считает Ольшанский. Оно должно было быть на всем протяжении судебного процесса, да и следствию надо было помогать.

«Я думаю, что приговор будет от восьми до десяти лет лишения свободы, скорее всего, в колонии общего режима, — заявил действительный член Академии юридических наук. — Но не надо забывать, что ни один приговор не вступает в законную силу после его оглашения. Защите дается право на апелляцию. А вот апелляция вполне может заменить и срок, и режим содержания — на колонию-поселение».

К сожалению, многие люди не читают Уголовный кодекс РФ внимательно и не являются профессиональными юристами, но при этом делают самые разные заявления, посетовал Ольшанский.

«Они кричат: «Ефремов не будет сидеть, вот вспомните дело [Елены] Васильевой, а вот [Александр] Кокорин и [Павел] Мамаев мало сидели», — воскликнул он. — Так вот, я хочу напомнить, что сказано в кодексе. Хоть в колонии-поселении сидишь, хоть где, но есть условно-досрочное освобождение — после половины срока. Дадут восемь, надо «отбарабанить» четыре».

Другое дело, что можно, конечно, «поехать в бок» и цитировать Конституцию РФ, что президент страны имеет право на помилование и что Государственная дума вправе назначить амнистию, сказал собеседник ФАН.

«По неосторожности на стройке на кого-то упала балка, или водитель задавил пешехода, и вот эти люди в первую очередь попадут под амнистию, — пояснил он. — Так что, по моему убеждению, года четыре Ефремову как минимум придется посидеть. Признавать свою вину сегодня было уже поздно. Ему дадут реальный срок».

Уголовное наказание актеру точно «выйдет» за отметку «8 лет» — 11, конечно, не дадут, уверен Ольшанский.

«Закон должен быть соблюден, — заверил он. — После последнего слова подсудимого суд удаляется на совещание, после чего судья официально объявляет дату оглашения приговора».

Собеседник ФАН также коснулся возможного преследования свидетелей со стороны защиты Ефремова, которые, по идее, давали заведомо ложную информацию.

«На самом деле, все это очень тяжело доказать, — подчеркнул почетный адвокат РФ. — Они скажут: «Я вот так видел или не видел, было темно, и я думал, что это Ефремов, или я думал, что это не Ефремов». Свидетели останутся [на свободе]. А вот что касается адвоката [Эльмана] Пашаева, то тут возможны варианты».

Ранее в четверг Михаил Ефремов в начале очередного заседания в Пресненском суде города Москве заявил о том, что признает свою вину в совершении вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

До этого врач-психиатр рассказала, почему Ефремов все время говорил о том, что много чего не помнит из событий того дня, когда произошло ДТП.

Позже прокурор посчитала, что это признание — неискреннее, и потребовала осудить артиста на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Судья объявила, что оглашение приговора состоится 8 сентября.