Москва, 3 сентября. Певец Михаил Шуфутинский, исполнивший хит «Третье сентября», назвал глупостью запрет администрации соцсети «ВКонтакте» на шутки про эту дату.

«Глупость очередная. Шутки в нашей стране когда-нибудь вредили? Это очередная глупость, у меня нет других комментариев», — сказал он РБК.

Ранее в четверг администрация «ВКонтакте» опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что соцсеть объявляет себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября, пишет «Ридус». Таким образом представители «ВК» хотели «защитить» пользователей от упоминаний известной песни Шуфутинского.

Однако в целом в Сети в этот день и накануне традиционно появилось множество мемов. Кроме того, специально к этой дате сам певец выбрал лучшие из них.

Шансонье в этом году также представил новый клип на нетленную композицию. Короткое видео можно посмотреть в его Instagram. Поклонники певца высоко оценили ролик и признались, что благодаря артисту 3 сентября стало для них особенной датой.

В интервью на телеканале «Россия-1» исполнитель рассказывал, что путь к славе у песни был долгим. По его словам, многие годы она была никому ненужной и нигде не исполнялась. Однако потом резко стала знаменитой. Шуфутинский высказал свое предположение о том, почему это произошло.

Редакция Федерального агентства новостей к 3 сентября решила вспомнить, песни каких российских исполнителей также стали мемами и могут по этой части составить достойную конкуренцию хиту Шуфутинского.