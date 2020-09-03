Лето 2020 года стало самым жарким в Северном полушарии за всю историю

Москва, 3 сентября. Лето 2020 года стало в Северном полушарии самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на результаты экспресс-анализа Росгидромета.

«Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе среднесезонная температура была на 3–5 градусов выше нормы, а в канадском — на 3–4 градуса. В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — поделился Вильфанд.

По его словам, температура превышала норму почти на всей территории Северного полушария. Самым теплым за всю историю наблюдений летний период оказался в Арктике.

«Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на 3–5 градусов выше нормы, а в канадском — на 3–4 градуса», — отметил метеоролог.

Лето 2020 в России не вошло в топ-3, а заняло лишь четвертую позицию. Среднесезонная температура, по данным Росгидрометцентра, оказалась выше нормы лишь на 1–2 градуса.

Ранее Вильфанд предупредил о том, что юго-восточные регионы России осенью ожидает «штормовая погода по Айвазовскому».