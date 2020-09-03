В Коми расшифровали пророчество ясновидящего о мировой катастрофе

Директор ООО «Северспецстрой» Татьяна Гимадеева утверждает, что поняла суть нашумевшего пророчества финалиста 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолия Леденева. Об этом она рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей на заседании «Экспертного клуба Республики Коми», приуроченном ко Всемирному дню солидарности по борьбе с терроризмом.

«Я уверена, что пророчество Леденева касается Коми, — поделилась с журналистами открытием Гимадеева. — Семь столбов — это плато Маньпупунер, а слово «чужанИн» означает по коми «родина». Уверена, что это напрямую связано с выборами и названиями партий, а Максим — это Максим Шугалей».

Напомним, в среду, 2 сентября, ясновидящий Анатолий Леденев в своем официальном Instagram сообщил, что в полнолуние ему было видение о неком Максиме, от спасения которого из плена зависит судьба России и всего мира.

«Лес, много леса, — описал картины видений Леденев. — Плато, на котором стоят семь столбов. Не знаю, где это. Где-то недалеко от северного моря. Видел человека, который в плену в другой стране. Имя: Максим. Он что-то знает важное, его нужно спасти».

Ясновидящий добавил, что спасение загадочного Максима зависит от людей с севера и откладывать это не стоит. В пророчестве фигурировало слово «чужанИн». Экстрасенс попросил подписчиков помочь ему разобраться, что это слово значит и как его понимать. Публикация получила множество комментариев, в которых версия о переводе слова как «родина» оказалась самой популярной.

Напомним, социолог Максим Шугалей был захвачен террористами в мае 2019 года в Ливии во время своей рабочей командировки. Его до сих пор держат в частной тюрьме близ Триполи в нечеловеческих условиях. По данным журналистов, ученого подвергают пыткам и издевательствам. В 2020 году партия «Родина» выдвинула его первым в списке кандидатов в Госсовет Республики Коми.