Лукашевич обвинил Facebook и Twitter в виртуальном колониализме

Вена, 3 сентября. Facebook и Twitter занимаются самым настоящим виртуальным колониализмом, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя блокировку 18 аккаунтов, якобы связанных с российскими организациями.

«Считаем это проявлением системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку», — заявил он, выступая на постсовете ОБСЕ.

Лукашевич подчеркнул, что в действиях американских IT-гигантов прослеживается стремление вытеснить из информационного пространства альтернативный, а значит, нежелательный медиаконтент. Он также обратил внимание, что некоторые эксперты уже проводят параллели с политикой колониализма.

«Реинкарнацию которой мы сейчас наблюдаем, но только уже в глобальном виртуальном пространстве», — сказал Лукашевич.

Ранее блокировку и удаление аккаунтов прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Facebook и Twitter пересмотреть политику соблюдения международных норм и демократических принципов.

Захарова уточнила, что аккаунты были заблокированы под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства. Модераторы соцсетей якобы уставили факт, что страницы распространяли контент информационных агентств из России, не уведомляя об этом читателя.

По мнению политического аналитика Романа Романова, Запад, и в частности американские соцсети сейчас переживают настоящую антироссийскую паранойю.