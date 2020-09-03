Штабы РФ и Сирии заявили, что Запад финансировал постановки «Белых касок»

Москва, 3 сентября. Западные страны выделили псевдогуманитарной организации «Белые каски» около 100 миллионов евро, большая часть которых пошла на постановочные сюжеты. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных штабов России и Сирии по возращению беженцев.

США и их союзники проводят незаконную санкционную политику против Сирии, и из-за введенных ограниченных мер страдают простые граждане республики, говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Запад, преследуя собственные политические цели, продолжает дестабилизировать обстановку в Сирии и дискредитировать действующую власть «c использованием возможностей подконтрольных неправительственных организаций, для чего выделяются внушительные финансовые средства».

«Так, общая сумма, выделенная западными странами на финансирование деятельности неправительственной организации «Белые каски» в Сирии, составила около 100 миллионов евро», — заявили представители штабов, отметив, что большая часть денег ушла на постановочные сюжеты.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье на протяжении многих лет «водил за нос» власти США, Британии, Германии других стран.

В конце прошлого года Ле Мезюрье нашли мертвым у своего дома в Стамбуле. Прокуратура Турции посчитала, что криминала в его смерти нет, и закрыла дело.