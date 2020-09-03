Ученые нашли недорогое лекарство для борьбы с тяжелой формой COVID-19

Москва, 3 сентября. Ученые обнаружили, что такой недорогой и доступный класс препаратов, как кортикостероиды, способен снизить риск смерти пациентов, заболевших тяжелой формой коронавируса. Такие выводы опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Всемирная организация здравоохранения обновила руководство по лечению COVID-19. ВОЗ учитывала данные, полученные по итогам метаанализа нескольких исследований. Одно из них провели ученые Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR) при Бристольском университете.

В эксперименте приняли участие более 1,7 тысячи пациентов, находившихся в критическом состоянии. Выяснилось, что использование этих лекарств снизило смертность на 20%.

«Позитивный эффект кортикостероидов оказался одинаковым независимо от возраста, пола и продолжительности болезни пациентов», — уточнил профессор медицинской статистики и эпидемиологии Бристольского университета Джонатан Стерн.

Согласно последним данным, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 26 миллионов человек. COVID-19 унес жизни 873 тысяч пациентов по всему миру.

Вирусологи и эпидемиологи в разговоре с Федеральным агентством новостей выразили мнение, что крупные города благодаря уже выработавшемуся коллективному иммунитету лучше справятся со второй волной COVID-19, если она придет в Россию.