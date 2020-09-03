Москва и Минск прорабатывают вопрос переброски нефтепотоков из Литвы

Минск, 3 сентября. Москва и Минск обсудили возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак после переговоров премьеров РФ и Белоруссии.

«Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров», — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече премьеров РФ и Белоруссии вопрос «переброски» энергопотоков ил Литвы в РФ, в том числе Усть-Лугу.

Он добавил, что стороны прорабатывают этот вопрос.

В конце августа страны Прибалтики ввели персональные санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко и высокопоставленных чиновников республики. Глава белорусского государства пообещал ответные меры, в частности, он грозил закрыть для самолетов стран Балтии воздушное пространство в Белоруссию.