Лисовец рассказал об интеллигентной любви Фриске и Шепелева

Москва, 3 сентября. Стилист Влад Лисовец раскрыл подробности отношений Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Ведущий рассказал об интеллигентной любви супругов.

Лисовец был одним из самых близких друзей Фриске. Певица долгое время держала в секрете отношения с Шепелевым. Лисовец одним из первых узнал о романе. Стилист вспомнил, что Фриске познакомила его со своим избранником в Стокгольме, куда они приехали отдыхать.

«Она была красивой в отношениях с Шепелевым. Я бы пожелал каждой женщине так. Я когда ее увидел в Стокгольме, она мне говорит: сегодня ты его увидишь, он известный. Это была интеллигентная любовь», — рассказал Лисовец в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

По словам Лисовца, он скептически относится к финалу истории. Ведущий признался, что не понимает заявлений Шепелева после смерти певицы.

«Все приобрело какую-то странную форму, и я увидел совсем другого человека. Но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств», — добавил стилист.

При этом Лисовец уверен, что сын Фриске Платон будет счастливым ребенком. По его мнению, Шепелев воспитывает его правильно, он назвал ведущего хорошим отцом.

Ранее Лисовец вступился за сестру Жанны Фриске Наталью, которую раскритиковали после исполнения хита покойной родственницы на свадьбе в Подмосковье. По его мнению, женщина имела право на такое выступление, поскольку является для звезды родным человеком и во многом напоминает ее.