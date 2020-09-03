«Новичок» и беглый кот Скрипаля: неожиданные версии «отравления» Навального

Теме якобы «отравления» Алексея Навального боевым веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок» был посвящен онлайн-эфир в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Напомним, ранее с таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Отравление Навального — правда или фейк?» — так звучал вопрос, который модераторы эфира — гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын — задавали участникам дискуссии.

Максим Кононенко: Я никого не травлю

«Зачем мы вообще кого-то травим?» — с иронией спросили ведущие писателя, журналиста Максима Кононенко.

«Не знаю, как вы, а я никого не травлю, — отбил удар Максим. — Конкретно это отравление, если оно действительно имело место, теоретически могло быть совершено кем-то из наших. Просто потому, что, если вещество называется «Новичок», значит, оно могло быть синтезировано только в хорошей лаборатории. Любителю синтез такого вещества неподвластен. Но если мы знаем, что немцы определили «Новичок» и это правда, то, чтобы определить такое вещество, нужно иметь его образец. Значит, у немцев есть образец. И у англичан тоже есть. Значит, мы знаем как минимум две страны, у которых «Новичок» есть».

По словам Кононенко, сомнения в том, что кто-то реально нашел яд, очень большие.

«Создатели «Новичка» тоже сомневаются, потому что невозможно, чтобы человек [после воздействия «Новичка»] не умер. Поэтому дело непонятно, оно окружено большим количеством лжи», — говорит писатель.

На вопрос, не было ли ошибкой пойти навстречу Меркель и отпустить Навального в Германию, Кононенко ответил так:

«Семья этого хотела, я исхожу из этого. Если была просьба семьи перевезти Навального туда, то ради бога. Когда речь идет о спасении жизни человека, нужно вести себя так, как хочет семья».

При этом писатель отказался делать какие-то прогнозы относительно того, как разрешится эта история, но отметил, что в заявлении немецкого правительства по Навальному есть подписи нескольких министров, но не того, кто отвечает за «Северный поток — 2». Напомним, уже появились заявления, что вся провокация с Навальным могла быть разыграна в интересах США, которые пытаются любой ценой не допустить завершения строительства газопровода.

Рафаэль Ордуханян: Мы видим вторую часть Марлезонского балета

Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему в деле Навального фигурирует вещество «Новичок», которое Запад упоминал при организации провокации с якобы «отравлением» в Британии двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

«То, что мы видим сейчас, — это вторая часть Марлезонского балета, — с иронией отметил Ордуханян. — Тогда был Скрипаль, сейчас — Навальный. Думаю, это провокация. Кто меньше всего заинтересован сейчас в таком — это Россия».

А снова трясти «Новичком» решили из экономии, предположил эксперт.

«Они решили: это работает, зачем менять? Эти ребята (организаторы антироссийской провокации. — Прим. ФАН) не очень продвинутые, это сборище дилетантов. Точно так же они снимают фильмы, не утруждая себя хотя бы проверкой фактов и фамилий. Им время надо, чтобы придумать что-то другое», — отметил Ордуханян.

Политолог не исключил, что к провокации могли быть причастны и украинские спецслужбы. На вопрос, могла ли СБУ провернуть такое, Ордуханян ответил:

«Безусловно. Не думаю, что это верхний эшелон немецкого правительства, как это преподносится сейчас».

Но рано или поздно европейцы поймут, что в постоянных конфликтах между Европой и Россией заинтересованы США и восточноевропейские сателлиты Вашингтона, отметил политолог.

«Думаю, нам пора изменить тактику. На Западе открыто говорят, что мы — враги. Они нам не партнеры. Нашим спецслужбам надо работать на опережение, внешнюю разведку подключить. Какие-то непонятные вещи на Украине, в Прибалтике... Посмотрите, какие имиджевые потери мы несем! Мы не можем винтовками Мосина защищаться от тигров. Нам нужно новое информационное оружие, дешевле и эффективнее», — отметил он.

По словам Рафаэля Ордуханяна, в случае с Навальным «Новичок» — это реинкарнация знаменитой пробирки Колина Пауэлла. Напомним, в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл принес на заседание ООН пробирку якобы с «сибирской язвой» как пример оружия массового поражения, которое разрабатывает Ирак (после свержения Саддама Хуссейна такого оружия на территории Ирака не обнаружили).

«Мы еще во время «дела Скрипалей» назвали «Новичок» «пробиркой Пауэлла», — говорит Ордуханян. — А с Навальным — явная провокация в том же духе. Я просто хочу напомнить аудитории, что тот порошочек стоил сотен тысяч жизней иракцев и американских солдат. Это не просто риторика или агитка. За этим стоят конкретные потери, кровь и слезы. Те, кто это устраивает, не думают, что это коснется других людей и их судеб».

Евгений Марченко: Нам скрывать нечего

Депутат Госдумы Евгений Марченко считает, что, несмотря ни на что, Навального следовало отпустить, куда просили его родственники.

«Это позиция российских властей. Она говорит, что нам скрывать нечего. Мы за собой никакой вины не чувствуем. Если родственники Навального хотели, чтобы он лечился за границей, — пожалуйста, — говорит Марченко. — Если бы он оставался здесь, они бы говорили, что ему здесь не оказывают медпомощь, скрывают следы преступления. Они в любом случае будут что-то говорить против России и нас обвинять».

Вадим Манукян: Навального мог отравить выживший кот Скрипаля

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян в диалоге с ведущими онлайн-встречи стал соавтором самой неожиданной версии инцидента с Навальным.

«Самая правдоподобная версия о так называемом «отравлении» Навального выглядит так: его мог отравить второй кот Скрипаля, сбежавший от британских спецслужб, — с иронией рассуждали участники дискуссии. — Помните, британцы убили только одного кота Скрипалей? Второй кот сбежал и до сих пор не найден. Так вот, этот беглый кот вполне мог пробраться по тоннелю под Ла-Маншем на материк, затем дойти до Томска, где встретил Навального, к которому у него были свои счеты. Результатом этой встречи и могло стать обострение у блогера, которое привело его на больничную койку».

«Эта версия выглядит более правдоподобной, чем все нелепые обвинения в адрес России, которые мы слышим», — поддержал версию Вадим Манукян.

Если говорить серьезно, то, несмотря на всю эту истерику, Ангела Меркель костьми ляжет, но дотянет «Северный поток — 2» до финала, говорит Манукян.

«Она готова немного поступиться своей репутацией, чтобы протащить СП-2», — говорит участник онлайн-встречи.

По мнению Манукяна, на западного обывателя сказки про страшный русский «Новичок» могут подействовать, хотя для многих все это звучит как скверный анекдот. Впрочем, эксперт верит, что наши спецслужбы во всем разберутся и правда будет установлена.

«Наши службы работают, просто они работают вдолгую и показывают результат позже. Им нужно время. Мы можем подпустить противника на какое-то расстояние, а потом — бинго! — говорит эксперт. — Да, есть проблема с репутационными потерями. Да, могут взять и предъявить России все, что угодно. Но наши спецслужбы — это не СМИ. Им тяжело, это государственная структура».

А вот вывоз Навального за границу, по мнению Манукяна, был ошибкой. Особенно с точки зрения интересов самого больного.

«Самая главная проблема, — что будет со здоровьем Алексея? Ему могут ввести что угодно, а он будет как заложник, и мы ничего не сделаем. Когда человек чист и врачи проверили — тогда нормально. Мы могли бы сказать: «Вот, забирайте. Мы выпустили вам чистого человека со всеми справками. Мы же не можем отконтролировать, что вы ему там вводите — наркотики или яд». Как мы потом сможем проверить?» — рассуждает Манукян.

Поэтому сегодня на Западе с Навальным могут сделать все, что угодно: провести ему эвтаназию, спрятать и так далее.

«Думаю, если он окажется в Новой Зеландии, ему повезет. Но я в этом очень сомневаюсь», — говорит Манукян.

Эксперт не исключает, что к отравлению Навального могут быть причастны помощники скандального блогера.

«В шутку говорят про яд в нижнем белье Любови Соболь, но там есть еще Кира Ярмаш и много людей, которые «ценят» своего блогера. Версия анекдотическая, но его окружение весьма подозрительное и непонятное», — говорит Манукян.

На вопрос, могут ли наши спецслужбы подать в суд на западные СМИ, эксперт комиссии ОП ответил утвердительно.

«Конечно, мы умеем выигрывать, была бы цель. Наши спецслужбы могли бы пойти на такой шаг. Кроме того, считаю, что омским врачам тоже нужно позаботиться о своей репутации и подать на клеветников в суд», — отмечает Вадим Манукян.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, это произошло 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, где блогеру оказали всю необходимую помощь. 22 августа по просьбе семьи Навальный был перевезен на лечение в Германию в известную отнюдь не только медицинскими успехами клинику «Шарите».