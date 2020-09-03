Ученые заявили о пользе пересадки бактерий из кала в борьбе с алкоголизмом

Вашингтон, 3 сентября. Ученые из Виргинского университета провели необычное исследование, по результатам которого объявили об эффективности такого метода снижения алкогольной зависимости, как трансплантация бактерий из фекалий.

Исследователи отметили, что о пользе фекальной микробной трансплантации известно давно. Китайские медики практикуют такой метод десятки веков, да и в современной медицине он присутствует уже более 50 лет.

Ученые решили проверить этот способ, провели эксперимент по пересадке бактерий из кала и обнародовали предварительные данные. Участвовала в исследовании группа мужчин в возрасте старше 60 лет, страдающих от цирроза печени из-за алкоголизма. Трансплантация проводилась с помощью клизмы. Другая группа получала плацебо.

Ученые обнаружили, что у девяти из десяти участников эксперимента, которым трансплантировали бактерии из кала других людей, снизилась тяга к алкоголю.

«Объективно они сократили потребление алкоголя», — говорится в результатах исследования.

Недавно ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН выяснили, что препарат дисульфирам, применяемый для борьбы с алкоголизмом, эффективен против коронавирусной инфекции. Химики провели молекулярное моделирование и рассказали, что против SARS-CoV-2 может использоваться не только он, но и экспериментальный препарат против рака молочной железы нератиниб.