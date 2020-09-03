Собчак объяснила, почему «страшилы» пользуются успехом у мужчин

Москва, 3 сентября. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что считает себя некрасивой женщиной. Об этом она заявила на шоу актрисы Агаты Муцениеце «Честный развод».

Собчак рассказала о разводе с Максимом Виторганом, поделилась подробностями из личной жизни. Она ответила на вопросы о том, как выжить в суровом «мужском мире».

Однако главным вопросом шоу был о внешности Собчак и ее самооценке. Муцениеце спросила, считает ли телеведущая себя некрасивой.

«Ну это очевидный факт. У меня есть зрение: я же вижу себя и Анджелину Джоли. Я могу сопоставить, я же не идиот, у меня есть мозг», — пояснила Собчак.

Собчак добавила, что от рождения у каждого человека есть свой «стартовый набор», с которым приходиться жить. При этом этом телеведущая считает, что Джоли не лучше ее, а только красивее.

Она поделилась главным секретом, как оставаться на плаву даже «страшилам» — быть уверенными в себе. И именно благодаря этому они пользуются успехом у мужчин.

«Вот если ты чувствуешь эту энергию у человека, то думаешь «вроде такой страшный, а такой хороший», — добавила Собчак.

Она привела в пример «лопоухого» актера Сержа Генсбура, назвав его «красивым и обаятельным» мужчиной.