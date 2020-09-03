Марков назвал способ заставить Киев соблюдать Минские соглашения

Москва, 3 сентября. Россия способна оказать эффективное влияние на Киев и заставить украинские власти выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу, считает российский политолог, директор Института политический исследований Сергей Марков.

По мнению специалиста, Москве необходимо лишь поставить определенный ультиматум по «Минску». Марков убежден, что повысив ставки в этом политическом противостоянии, Россия даст понять, что если Минские соглашения не будут выполнены, то это грозит Киеву серьезными последствиями.

«В ответ на то, что украинский режим не выполняет свои обязательства, должно быть не ворчливое бездействие Москвы. А режим должен понимать, что, если он не будет выполнять обязательства, ему будет хуже», – заявил Марков в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее в Генеральной ассамблее ООН был представлен новый доклад о работе Совета Безопасности в 2019 году. В документе большое внимание было уделено мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Специалисты пришли к выводу, что гражданскую войну на юго-востоке страны можно закончить только с помощью Минских договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммитов «нормандской четверки».

Эксперт убежден, что России необходимо провести новые переговоры с Киевом, на которых будут поставлены определенные сроки для выполнения Украиной своих обязательств по «Минску».

«Если украинский режим не пойдет на условия подобного ультиматума, то Россия может признать независимость Луганской и Донецкой народных республик», — считает Марков.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать легитимность новых украинских властей и заявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию.