Фургалу продлил срок ареста до 9 декабря

Москва, 3 сентября. Басманный районный суд Москвы продлил еще на три месяца срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

Задержание экс-губернатора Хабаровского края произошло в начале июля в Хабаровске. Потом Фургала перевезли в Москву, где проходят судебные заседания по его делу. Экс-чиновника обвиняют в организации покушений и убийств на ряд предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах.

Ранее ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что Фургал за время пребывания в СИЗО «Лефортово» похудел на более чем килограмм. По его словам, мужчина выглядит хорошо и на здоровье не жалуется.