Экс-солистка «ВИА Гры»: Меладзе писал, что я ничтожество

Москва, 3 сентября. «ВИА Гра» навсегда вошла в историю российского шоу-бизнеса как одна из самых ярких групп, каждая девушка из состава была признана секс-символом эстрады. Всех девушек вспоминает в своем материале StarHit.

Участницами первого состава группы были Алена Винницкая, Надежда Грановская и Анна Седокова. Первая ушла из коллектива, не выдержав ссор после прихода Седоковой.

Грановская обладала не самыми выдающимися вокальными данными, но ее харизма сделала девушку одной из лучших участниц группы за всю историю.

Седоковой сразу после прихода в трио удалось стать абсолютной звездой коллектива, но в 2004-м она покинула коллектив, чтобы посвятить себя мужу и будущему ребенку. Именно Седокова после ухода из коллектива удивила всех, не пропав с экранов, а успешно построив сольную карьеру.

За ней в декретный отпуск отправилась и Грановская, которую в группе временно заменила Татьяна Найник. Брюнетка успела сняться в четырех клипах, а после мирно покинула группу, уступив место вернувшейся в состав Грановской.

Обаятельная и сексуальная Вера Брежнева, появившаяся в «ВИА Гре» в 2003 году, сразу стала всеобщей любимицей. Именно трио с Верой Брежневой, Анной Седоковой и Надеждой Грановской было признано «золотым составом» группы. При этом Брежнева 10 лет скрывала роман с женатым композитором группы Константином Меладзе.

Сейчас многие уже не помнят, но когда-то Светлана Лобода начинала свой творческий путь именно в «ВИА Гре». Она сменила Седокову, и это стало непростой задачей — фанаты невзлюбили яркую и своенравную Лободу, устраивали ей настоящие бойкоты.

Еще одна скандальная солистка — Альбина Джанабаева — начала петь в группе в 2004-м, по слухам, именно потому, что уже несколько лет была любовницей второго брата Меладзе, тоже женатого Валерия.

Кристина Коц-Готлиб стала участницей «ВИА Гры» в 2005 году, но спустя пару месяцев девушку без ее ведома исключили из коллектива. Пришедшая на смену Коц-Готлиб яркая брюнетка Ольга Романовская призналась, что в коллективе царит сильное психологическое давление.

«Думаю о том периоде, и в памяти сразу всплывает эпизод, когда мне пришло сообщение от Кости Меладзе. Он писал, что я ничтожество, что без «ВИА Гры» я никто. Причем я не понимала, за что провинилась. Я пыталась позвонить ему, спросить, что случилось, но трубку никто не брал. Позднее Костя вел себя так, будто ничего не случилось. Сообщения от Меладзе до сих пор являются моим главным страхом», — поделилась звезда.

Меседа Багаудинова была солисткой звездного трио полтора года, пока в коллектив в очередной раз не вернулась Грановская. Татьяна Котова, пришедшая в это же время на смену Вере Брежневой, не смогла долго удержаться в коллективе из-за Джанабаевой. Возлюбленная Валерия Меладзе ревновала к нему новую участницу, из-за чего та не прижилась в коллективе.

«Если Альбина и Валера ругались, это сразу становилось заметно. Альбина и так достаточно резкий и несдержанный человек, а в таких случаях становится просто невыносимой», — рассказывала Котова.

Ева Бушмина пришла в группу, кода ее популярность уже начала угасать. В декабре 2012 года Меладзе объявил о закрытии проекта и запустил новый — «Хочу V Виа Гру». Его победительницы — Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова несколько лет радовали поклонников обновленным трио. Позже Романову сменила Ольга Меганская. Сейчас легендарная группа уже не имеет прежней популярность, и фанаты предполагают, что таких ярких звезд, как Грановская, Брежнева и Седокова, вместе будет уже не собрать.

Ранее бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как узнала о его изменах с Джанабаевой и переносила развод с певцом.