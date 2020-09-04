Как турецкий центр SETA создает культ личности Эрдогана

Несколько статей команды Telegram-канала «Стамбульский волк» для Федерального агентства новостей состояли из рецензий книг исследовательского центра Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA). В этом тексте авторы решили разобраться в том, что из себя представляет этот фонд, какие задачи перед ним стоят и какова польза от этого для Эрдогана.

Почему нужно знать о SETA

Команда «Стамбульского волка» ранее подготовила три рецензии на книги, выпущенные со стороны SETA: первая — изложение идей о том, что Турции нужно работать с «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) для успеха в Идлибе, вторая — 300-страничная книга о решении кризиса в Ливии, и третья — о том каким Турция видит решение конфликтных вопросов в Восточном Средиземноморье.

Мы не с проста выбирали именно этот исследовательский центр — из-за его непосредственной близости к руководству Турецкой Республики и задач, которые возложены на эту организацию.

В этом тексте мы решили поведать о том, что из себя представляет этот фонд. Кто им руководит, за чьи деньги и в чьих интересах он работает. Рассказывать об этом мы будем по мотивам книги обозревателя газеты YeniÇağ Мурата Агырэля Sarmal («Спираль»).

Напомним, Агырэль уже шесть месяцев как находится в СИЗО за публикацию в Twitter в феврале этого года, в которой он обнародовал имя сотрудника турецкой разведки MİT, погибшего в Ливии после высадки турецких военнослужащих в Триполи. Подробно об этом деле писал автор Telegram-канала «Рыбарь» в колонке для ФАН.

Незадолго до того, как попасть за решетку журналист выпустил книгу «Спираль», в которой рассказал о связях турецких фондов и организаций с руководством страны, а также о некоторых случаях огромных тратат и коррупции.

Нехватка кадров

Когда в 2001 году было основано политическое движение нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Партия справедливости и развития (ПСР), и когда она пришла к власти в 2002 году, у нее не было достаточного количества кадров. Партия испытывала нехватку бюрократических и академических кадров, нехватку молодежных структур. Самая укомплектованная в этом смысле во всех областях организация была группа Фетхуллаха Гюлена, которая сейчас в Турции считается террористической организацией «ФЕТО». По словам автора, ПСР в те годы на полную мощь использовала кадры и возможности фетхуллахистов. Однако она почувствовала недостаток в кадрах в первые четыре года во власти, когда столкнулась с серьезными проблемами в противостоянии со старой элитой, военными и оппозицией.

«Высшее руководство правящей партии Турции осознало важный недостаток в этот период: она не могла вырабатывать новую политику, а также не могла доносить до масс информацию о своей деятельности. Из-за этого недостатка партия не могла создать восприятие, которого она жаждала в обществе и средствах массовой информации», — пишет Агырэль.

Именно в этот момент появилась острая необходимость в учреждении, которое займется политтехнологиями и отчетами, будет объяснять проводимую политику обществу, средствам массовой информации, иностранной прессе и на академическом уровне, чтобы создать почву в управлении восприятием общества. Эта потребность привела к мысли о том, что у партии отсутствует столь необходимый аналитический центр.

И хотя в те годы в Турции было около 40 аналитических центров, они не отвечали требованиям и интересам Эрдогана. А по мнению Агырэля, турецкое общество и вовсе не очень внимательно следило за докладами и публикациями этих организаций.

Что есть SETA

Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA) был основан 8 февраля 2006 года с целью подготовки докладов о деятельности ПСР и создания общественного мнения. Центральный офис SETA находится в Анкаре. Фонд также имеет представительства в Стамбуле, Брюсселе, Вашингтоне и до недавнего времени в Каире.

Фонд был основан Юсуфом Аксу (Yusuf Aksu), Барбаросом Джейланом (Barbaros Ceylan), Эркутом Йылдызом (Erkut Yıldız), Рушеном Ахмедом Албайраком (Ruşen Ahmet Albayrak) и Сами Кылынчем (Sami Kılınç). В качестве активов фонда основатели передали организации 250 тысяч турецких лир (примерно 180 тысяч долларов на 2006 год). Цель фонда была обозначена следующим образом: «следить за национальными, региональными и глобальными событиями, проводить научные исследования, которые в рамках закона будут способствовать социальной и политической жизни Турции».

В своей книге Мурат Агырэль приводит подробную информацию о связях основателей и попечителей SETA с руководством ПСР и родственниками Эрдогана, чтобы указать на пристрастность фонда.

«Среди тех, кто основал фонд имена Юсуф Аксу и Барбарос Джейлан не очень известны общественности. Но я полагаю, что они там находятся в качестве представителей с Фахреттином Тивникли. Тивникли — зять шейха религиозного объединения Османа Нури Топбаша (Erenköy Cemaati). Тивникли является владельцем Eksim Holding, в котором Юсуф Аксу и Барбарос Джейлан находятся в совете директоров. Кроме этого, у семьи Тивникли есть и другие компании, в которых эти двое являются членами совета директоров», — отмечает он.

Этим детальным описанием связей Агырэль подчеркивает вовлеченность, политизированность и взаимовыгодные отношения религиозных групп страны с руководством Турции.

Председателем попечительского совета SETA является Серхат Албайрак, брат Берата Албайрака — ныне министр финансов и казначейства Турции, муж старшей дочери президента Эрдогана, а также Али Озкая (Ali Özkaya) и Исмаил Караосманоглу (İsmail Karaosmanoğlu), которые в прошлых созывах в парламент были депутатами от ПСР и в настоящее время являются заместителями председателя дисциплинарного комитета правящей партии Турции. Генеральным директором фонда SETA является Абдулкадир Чай (Abdulkadir Çay).

SETA – там, где начинается политический карьерный рост

Самая интересная информация в книге касается кадров SETA, которые после работы в фонде, получали высокие должности в руководстве государства. В книге подробно описывается карьера ключевых фигур в политике Турции, имена которых, в связи с их публичными заявлениями, приходится слышать не только туркам, но иностранцам, в том числе и в России. Три ключевые личности, на которые, как нам кажется стоит обратить внимание в турецком истеблишменте это: Ибрагим Калын, Фахреттин Алтун и Бурханеттин Дуран. В книге Мурата Агырэля «Спираль» особое внимание уделено Ибрагиму Калыну — главному советнику и представителю президента Турции и первому руководителю исследовательского центра SETA, который возглавлял фонд с 2006 по 2009 год. Это сделано потому что Калын не только занимает важное место в политической жизни Турецкой Республики, но и, вероятно, является главным идеологом этой структуры.

Ибрагим Калын — первоклассный мыслитель

Вот что пишет Мурат Агырэль про главного советника президента:

«Ибрагим Калын окончил исторический факультет Стамбульского университета в 1992 году. После чего отправился в Малайзию, чтобы получить степень магистра. В 1994 году окончил аспирантуру Международного исламского университета Малайзии (International Islamic University Malaysia). По совпадению, в годы, когда Ибрагим Калын находился в Малайзии, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу работал в том же университете в качестве доцента (1990-1995). После обучения в Малайзии в 1996 году Калын отправился в США, чтобы получить докторскую степень в Университете Джорджа Вашингтона (The George Washington University), где стал студентом профессора Сейида Хусейна Насра».

В интервью журналу Sabah Ülkesi Сейид Хусейн Наср рассказал, что Ибрагим Калын был одним из четырех-пяти лучших студентов профессора за его 50-летнюю карьеру преподавания исламской философии. Наср назвал Калына «первоклассным мыслителем».

Ибрагим Калын получил докторскую степень в Университете Джорджа Вашингтона в 2003 году. В 2001-2005 годах читал лекции по исламской мысли и отношениям Ислам — Запад в Университете Джорджа Вашингтона, университете Мэри Вашингтон, колледже Holly Cross и в Джорджтаунском университете. В последнем Калын работал с Джоном Льюисом Эспозито.

После того как Ибрагим Калын вернулся в Турцию, в 2005 году он начал проводить частные семинары в Фонде науки и искусства (BİSAV), основанном в 1986 году бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, Мустафой Озелем, Муратом Улькером и Фикри Гекборю Канчалом.

Кроме этого, Калын писал статьи с 2003 по 2009 год в журнале Anlayış, где один из основателей BİSAV Мустафа Озель был главным редактором.

В том же журнале должность выпускающего редактора занимал Фахреттин Алтун, который сейчас является руководителем отдела коммуникаций администрации президента Эрдогана. Иными словами, Ибрагим Калын и Фахреттин Алтун познакомились до создания фонда SETA.

Агырэль отмечает, что во время правления ПСР для всех фондов, которые были близкими по идеологии с правящей партией были освобождены от уплаты налогов. Так BİSAV был включен в число фондов, для которых были сняты налоговые обязательства, как и SETA.

Тем временем, после того как Ахмед Давутоглу был приведен в Министерство иностранных дел, Эрдоган назначил своим главным внешнеполитическим советником Ибрагима Калына, который начал писать комментарии в газете Гюлена Today’s Zaman и вел передачу на государственном телеканале TRT.

Список 500 самых влиятельных мусульман мира

У Ибрагима Калына и Джона Льюиса Эспозито также есть общая книга под названием «Исламофобия». Структура, возглавляемая Эспозито, опубликовала в 2009 году список под названием «500 самых влиятельных мусульман мира» в 2009 году.

В этом списке Эрдоган тогда был размещен на 5-м месте, Фетхуллах Гюлен на 13-м и тогдашний президент Турции Абдуллах Гюль на 28-м.

«Как вы думаете, кто один из двух человек, которые составили список? Ибрагим Калын! В этот список он также поместил и свое имя», — написал Агырэль.

Бурханеттин Дуран

Человек, который присутствует во всех зарубежных поездках Эрдогана на президентском борту.

В 2009 году Калын став советником тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана, покинул руководство SETA. После него этот пост занял Таха Озхан (Taha Özhan). Озхан был одним из основателей SETA. В те годы Озхан находился в рядах советников по стратегии правящей партии. В 2014 году, после того как Ахмет Давутоглу стал премьер-министром, Озхан в августе того же года покинул пост руководителя SETA и вместо него в качестве генерального координатора был поставлен профессор Бурханеттин Дуран (Burhanettin Duran).

В сентябре 2014 года, после того как Дуран стал генеральным координатором фонда SETA, должность координатора Стамбула, на которой он находился, был передан его заместителю Фахреттину Алтуну.

Бурханеттин Дуран кроме своей должности в исследовательском центре SETA являлся членом президентского Совета по безопасности и внешней политики. В течение многих лет он был обозревателем в газете Sabah и Daily Sabah.

Мурат Агырэль в своей книге отметил совпадение, что Дуран вместе с сыном турецкого президента Билалом Эрдоганом также входит в высший консультативный совет Турецкого молодежного фонда (TÜGVA). Он также является преподавателем кафедры политологии и международных отношений Университета Ibn Haldun, основателем которого является Фонд службы в интересах молодежи и образования Турции (TÜRGEV в 1996 году был основан под руководством тогдашнего мэра Стамбула Реджепа Тайипа Эрдогана). В книге Агырэль уделил отдельные главы для этих организаций, в которых рассказал о связях сотрудников и деятельности организации, вызывающей вопросы.

Агырэль, кроме всего прочего, в главе про SETA показывает цепочку знакомств членов организации и их продвижение по карьерной лестнице. Например, в университете и на кафедре, в которой работает Дуран, заведующим является Талха Косе, который ранее трудился в качестве специалиста по вопросам безопасности в фонде SETA в офисах Анкары, Стамбула и Вашингтона. Другой сотрудник SETA Нух Йылмаз в 2013 году будучи представителем в столице США был назначен атташе по прессе Национальной разведывательной организации (MIT) в посольстве Турции.

Между тем, Бурханеттин Дуран был приглашен в Университет Джорджа Мейсона в Вашингтоне в 2010 году, когда он был преподавателем в Университете Сакарья в своем родном городе до 2009 года.

В университете Джорджа Мейсона турецкий бизнесмен Али Вурал Ак основал Центр изучения ислама. Тот же Али Вурал Ак в те же годы, что и Бурханеттин Дуран обучался на кафедре международных отношений и политологии в Босфорском университете. Заметим, что Серхат Албайрак (брат зятя Эрдогана Берата Албайрака) окончил ту же кафедру в том же университете.

Для полноты картины хотелось бы привести в пример имена и должности бывших сотрудников SETA, из книги Мурат Агырэля.

Ибрагим Калын (İbrahim Kalın) — главный советник президента Турции. Один из основателей SETA.

Фахреттин Алтун (Fahrettin Altun) — руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции. Был генеральным координатором SETA в Стамбуле и помощником генерального координатора фонда. Тут также стоит отметить, что председателем совета директоров TÜRGEV является Фатманур Алтун — жена Алтуна.

Бурханеттин Дуран (Burhanettin Duran) — член президентского Совета по безопасности и внешней политики. Все еще является генеральным координатором фонда.

Нух Йылмаз (Nuh Yılmaz) — атташе по прессе Национальной разведывательной организации (MIT). Был координатором SETA в США.

Таха Озхан (Taha Özhan) — депутат от ПСР 26-го созыва, в этот период также занимал пост советника премьер-министра. Занимал пост генерального координатора в SETA.

Хакан Чопур (Hakan Çopur) — работает в отделе интернет-вещания и связей с общественностью администрации президента Турции. Ранее он работал координатором по связям в SETA и редактором в журнале фонда на английском Insight Turkey.

Хатидже Карахан (Hatice Karahan) — советник президента по экономике. Работала директором экономических исследований в SETA.

Абдуллах Эрен (Abdullah Eren) — c 2018 года был назначен на должность председателя Управления по делам турок за рубежом и родственных сообществ (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı). Был специалистом SETA, и сейчас продолжает публиковать статьи.

Мухаммед Муджахит Кючюкйилмаз (Muhammet Mücahit Küçükyılmaz) — директор отдела главных советников президента. Также был главным советником бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу. В SETA занимал должность координатора по связям.

Хусейн Яйман (Hüseyin Yayman) — был депутатом от правящей партии в 25-м созыве, занимал должность заместителя министра культуры и туризма. До этого работал исследователем и советником в SETA.

Как можно заметить из перечисленных имен выше SETA может служить хорошим трамплином для карьерного роста при правительстве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отмечает Агырэль сотрудников SETA можно встретить повсюду.

«Если бы мы попытались написать все имена сотрудников SETA в ветвях власти, они бы заняли всю книгу», — добавляет он.

«Многие личности, которые работают в SETA, естественно, пишут в таких изданиях, как Sabah, Takvim, и работают на телеканалах ATV, A Haber, принадлежащих медиа-группе Turkuvaz Medya, где Серхат Албайрак [брат министра финансов и казначейства Берата Албайрака, который еще и зять Эрдогана — ред.], является председателем совета директоров. Можно часто видеть многих специалистов и сотрудников SETA в других сопутствующих СМИ, которые также находятся во владении Turkuvaz Medya», — отмечает Агырэль.

Обозреватель обращает внимание, что SETA также выпускает журнал Kriter, главным редактором которого является Бурханеттин Дуран. И этот журнал печатается в типографии Turkuvaz Medya. Что вполне можно посчитать совпадением. Есть и другой факт, который вызывает больше вопросов, вернее указывает на поруку: компании, связанные с муниципалитетом Стамбула, в 2018 и 2019 годах закупили объявлений в этом журнале на 342 тысячи долларов. Городом все эти годы, до поражения на выборах 2019 года, управляла правящая партия Эрдогана.

Как напоминает Агырэль, тогда перед местными выборами 31 марта 2019 года на обложке журнала Kriter, выпущенного фондом SETA, была размещена фотография Эрдогана с заголовком «Сейчас время победы».

«Функция, которую Фонд SETA также выполняет для правящей партии Турции, заключается в том, чтобы доктринизировать дискурс правительства. Фонд аргументирует правильность позиции руководства страны от попытки переворота до переназначений, от президентской системы до экономики», — объясняет обозреватель.

В качестве примера Агырэль напоминает о других заголовках и обложках в публикациях журнала Kriter: название одной из статей, в журнале с обложкой «Цель — к востоку от Евфрата», автором которой выступил Бурханеттин Дуран, звучало так: «Дипломатия Эрдогана — шанс Турции».

В декабре 2019 года прямо перед участием президента на саммите НАТО журнал вышел с заголовком «НАТО без Турции не может сохранить свою целостность».

По мнению турецкого обозревателя, тоном статей и постоянной публикацией фотографий Эрдогана на обложках своих изданий SETA создает культ личности.

«Фонд придерживается линии, которая выводит на первый план личность Эрдогана. Таким образом, обеспечивается основа партии, в которой лояльность Эрдогану ценится больше, чем профессиональные качества», — отмечает Агырэль.

Скандал, сделавший имя исследовательскому центру

Стоит напомнить, что популярность за рубежом фонд SETA обрел вовсе не за свои доклады и статьи, а за вызвавшую критику публикацию в июле прошлого года 200-страничного доклада о корреспондентах иностранных СМИ, работающих на турецкие спецслужбы, среди которых были британская BBC, немецкая Deutsche Welle, Euronews, американская Voice of America и российский Sputnik. Фонд составил характеристику журналистов на основе их политических пристрастий.

После этой публикации немецкое правительство решило провести расследование и разобраться, кем финансируется SETA. Правительство ФРГ обнародовало выводы, в которых заявило, что «организация, близкая к правительству, в значительной степени финансируется семьей Албайрак», т.е. семьей зятя Эрдогана Берата Албайрака.

Итог

Выше мы привели примеры того, как сотрудники фонда перемещаются в бюрократические и государственные структуры, но, кроме этого, есть еще и медиа-составляющая сотрудников этого фонда. Представители SETA есть в газетах, на радио, на экранах телевизоров, и они появляются на всех ток-шоу, комментируя события, экономику, внутреннюю и внешнюю политику Турции. SETA устраивает круглые столы и конференции, и по словам Агырэля, турецкие бюрократы, во всех государственных эшелонах власти всегда готовы поддержать и принять участие в мероприятиях SETA, как в Турции так и за рубежом.

Главный вывод, который мы делаем из статьи турецкого журналиста в книге «Спираль» в том, что фонд SETA перестал быть аналитическим центром, он определяет политику государства и служит подспорьем в продвижении политики турецкого руководства. Вместо анализа и прогнозов, фонд занят имиджем турецкого президента и целенаправленно работает над созданием культа личности Эрдогана.

1 Организация запрещена на территории РФ.