Фото голой и связанной дочери Ефремова привело в восторг подписчиков

Москва, 3 сентября. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария выложила в Twitter провокационное фото. Таким образом она приняла участие во флешмобе, в рамках которого пользователи соцсети по четвергам публикуют «голые» снимки.

На фото Ефремова предстала лишь в красных боксерах с надписью «человек-паук» и особым образом завязанных веревках. Головы девушки на снимке не видно, при этом полностью оголена ее грудь.

«Шибари заказывали?» — подписала она публикацию.

Оказалось, что наследница Ефремова хотела продемонстрировать искусство шибари — японскую технику ограничения подвижности тела при помощи веревок. Девушка осталась довольна результатом связывания, об этом говорит тот факт, что обездвижившего ее мастера она назвала «шикарным».

Подписчики Ефремовой тоже пришли от увиденного в восторг. Они оценили не только искусную технику мастера, но и фигуру и броские плавки девушки. Один из пользователей написал, что хотел бы увидеть девушку такой при встрече.

«Не могу определиться, что мне нравится больше: боксеры с человеком-пауком, или насколько классно тебя связали», — признался один из подписчиков. «Ты ослепительно прекрасен, а боксеры с человеком-пауком делают тебя еще прекраснее», — заявил в комментариях другой. «Огонь! За что я люблю шибари — это выглядит невероятно привлекательно и эстетично!» — сообщил третий.

Пользователи обратились к Ефремовой в мужском роде, поскольку она называет себя небинарной, то есть не признает себя ни женщиной, ни мужчиной. Живет дочь артиста вместе со своей девушкой.