МИД РФ назвал встречу Совбеза ООН по Белоруссии вмешательством в дела республики

Москва, 3 сентября. Встреча Совбеза ООН по Белоруссии станет вмешательством в дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что речь идет о проведении неформальной встречи по так называемой «формуле Арриа» (ее может организовать любой член Совбеза. При этом согласие большинства членов Совета для этого не требуется. — Прим. ФАН).

«Инициированная эстонцами встреча по Белоруссии — это в общем-то образец такой контрпродуктивной практики… Ситуация в Белоруссии не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности», — добавила Захарова.

Представитель МИД РФ сообщила, что в Москве организацию встречи такими обходными путями (по «формуле Арриа») расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

По мнению Захаровой, многие члены Совбеза ООН в последнее время злоупотребляют этой «формулой», а некоторые западные коллеги часто используют ее в политико-пропагандистских целях, чтобы привлекать внимание к темам, которые вызывают в Совете серьезные разногласия.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии, победу на которых одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко, в стране начались несанкционированные акции протеста. Присутствующие на них провокаторы подстрекали демонстрантов к столкновениям с правоохранителями.

Лукашенко заявил, что к организации беспорядков причастны США и ряд европейских стран. Сегодня он сообщил о вмешательстве в дела Белоруссии Польши, Чехии, Литвы и Украины.