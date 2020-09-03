Полиция ищет пугавшего ростовчан фельдшера-зомби

Ростов-на-Дону, 3 сентября. Полиция ищет блогера Ивана Сычева, который загримировался под фельдшера-зомби и пугал ростовчан.

На опубликованный кадрах видно, как блогер в образе зомби вышел из машины скорой помощи с чемоданчиком и стал шататься по улице, пугая прохожих. При этом Сычев был одет в костюм медработника.

В своем Instagram Сычев объяснил, что его перфоманс был посвящен проблеме халатности врачей. Блогер уверяет, что из-за халатности врачей скончалась его мать. Медики не смогли вовремя распознать у нее сердечный приступ.

Сотрудники полиции проверяют действия блогера на наличие в них состава административного правонарушения. Правоохранители выясняют, каким образом Сычев смог получить доступ к карете скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

Ранее дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову сравнили с зомби из-за голых фото. На опубликованных кадрах девушка предстала топлес. Поклонники Ларисы Гузеевой считают, что дочь дискредитирует телеведущую своим вызывающим поведением.

Несколько дней назад Ольга Бухарова разместила в Instagram-stories свое обнаженное фото, сидя в ванной. На кадре девушка подогнула ноги, прикрывая коленями грудь. Она написала, что она «немного одинокий человек». Также подписчики обратили внимание на частично сбритые из-за пирсинга брови девушки.