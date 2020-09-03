В Египте заявили, что только внутренний диалог решит проблемы Ливии

Каир, 3 сентября. Египетские власти считают, что разрешить кризис в Ливии возможно только с помощью внутреннего диалога. При этом крайне важно ограничить иностранное вмешательство. Об этом заявил Самех Шукри, глава МИД Египта, сообщает издание Afrigatenews.

Каир призывает мировое сообщество приложить все усилия для того, чтобы механизм мирного урегулирования привел к результату. Единственным путем решения сложившейся ситуации является диалог, участие в котором должны принимать сами ливийцы. Международное сообщество может занять роль посредника в переговорном процессе.

В ходе совместной с главой дипломатии Евросоюза Жозелом Боррелем пресс-конференции Шукри отметил, что Каир заинтересован в возвращении стабильности в Ливии. События, происходящие в этой североафриканской стране, вызывают озабоченность не только у стран региона, но и у Европейского союза.

Немаловажным аспектом является иностранное вмешательство в дела Ливии, которое приводит к эскалации конфликтных настроений. Самех Шукри считает важным выработать механизм, который позволит ограничить разрушительное влияние других государств на ситуацию в североафриканской стране.

ООН ввело эмбарго на поставки вооружений в Ливию, чтобы предотвратить кровопролитие. Злостным нарушителем запрета стала Турция, правительство которой решило открыто вмешаться во внутриливийский кризис. Анкара поставляет режиму так называемого Правительства национального согласия (ПНС) оружие и военную технику. Кроме того, турецкая сторона на постоянной основе вербует наемников. В четверг, 3 сентября, правозащитная организация SOHR сообщила, что за последний месяц Турция направила боевикам ПНС еще 800 сирийских джихадистов.