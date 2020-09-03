МИД РФ возмутили заявления Польши о вине РФ в начале Второй мировой войны

Москва, 3 сентября. Заявления властей Польши о частичной ответственности СССР за начало Второй мировой войны являются оскорбительными для нашей страны и играют на самых сокровенных чувствах простых граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это особая тема, в Польше это знают. <...> Нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попытками сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом», — сказала она.

Захарова особо отметила, что Варшава не в первый раз пытается спекулировать на этой теме, зная, как важна она для всех граждан бывшего Советского Союза и, в частности, для России. Она подчеркнула, что особые усилия к развитию этой темы в медиапространстве регулярно прилагает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Он в попытках, может быть, успокоить свои собственные политические воззрения и амбиции <...> пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы», — заключила дипломат.

1 сентября на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине нападения нацистской Германии на Польшу, польский премьер возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Германию и СССР.

Ранее Моравецкий также озвучит моменты в политике России, которые не нравятся Польше. По его словам, ими являются отдельные проекты Кремля, в том числе и «Северный поток — 2».