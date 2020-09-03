Прокуратура обвинила Фургала в манипуляциях протестами

Москва, 3 сентября. Во время рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения для Сергея Фургала разгорелся скандал. Представитель генеральной прокуратуры обвинил Фургала в том, что в качестве аргумента своей невиновности тот привел митинги. Речь идет об акциях протеста, которые хабаровчане проводят с момента его задержания, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С первого дня своего ареста считаю, что это дело политически мотивированное, закрытое политическое дело, — сказал в обращении в суду Фургал. — Люди выходят на улицу с требованием разобраться в том, что происходит в отношении меня как губернатора Хабаровского края. Я считаю, что люди имеют на это право».

После этого последовал ряд выступлений адвокатов, поддержавших своего доверителя.

«Прошу учесть, что ранее заседание Басманного суда было закрыто — и представители защиты и сам Фургал были не против проведения в закрытом режиме, и не было сказано ни слова о политической подоплеке дела, — ответил стороне защиты представитель гособвинения Сергей Бочкарев. — Теперь он пытается манипулировать общественным движением».

Напомним, что Сергея Фургала задержали в начале июля в Хабаровске по подозрению в организации покушений и убийств на ряд бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004-2005 года. Его доставили в Москву, где суд вынес меру пресечения в виде ареста.

Позднее началась волна несанкционированных акций в поддержку опального чиновника. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уже отреагировал на задержание однопартийца и заявил, что Фургала никогда не исключат из партии, а задержание чиновника носит исключительно политический характер.