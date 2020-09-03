На Украине предрекли Зеленскому жесткую реакцию Белоруссии на угрозы Киева

Украина может окончательно потерять доверие на постсоветском пространстве, рассориться с еще одним важным торговым партнером и тем самым нанести себе экономический урон. Об этом Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин, комментируя адресованные Минску угрозы Киева. Он пояснил, чем это грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Жесткие шаги»

Украина готова на более жесткие шаги, чем отзыв посла из Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Белоруссией в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективах. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Белоруссии будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — заявил Кулеба.

Ранее Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу. Более того, при необходимости украинские власти могут принять решение о необходимости переноса площадки для переговоров по Донбассу из Минска, пригрозили в Киеве.

Угрозы Киева

Как отметил Евгений Голышкин, в очередной раз Киев показывает отсутствие способности вести самостоятельную внешнюю политику по отношению к братским народам постсоветского пространства. Угрожающие намеки главы украинского МИД выглядят «по-хамски».

«Все последние шесть лет Минск занимал исключительно дружественную позицию к официальному Киеву. И даже где-то подыгрывал в неудобных вопросах, касающихся конфликта в Донбассе. Белоруссия приложила достаточно усилий для урегулирования вооруженного противостояния в Донбассе, чтобы заслужить уважение от команды Зеленского», — заметил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, несмотря на заявления ряда европейских чиновников о «недопустимости украинского сценария» в Белоруссии, западное сообщество преподносит Минску во внутреннюю политическую повестку исключительно «украинские сценарии». Запад не стесняется использовать Украину как место для тренировок белорусских националистов, как транзитную финансовую точку для спонсирования протестов.

«При такой политике Украина может окончательно потерять доверие на постсоветском пространстве, рассориться с еще одним важным торговым партнером и тем самым нанести экономический урон прежде всего себе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже несколько раз упоминал Украину как соучастника внешнего давления на внутренние белорусские дела. И стоит ожидать более жесткой реакции Белоруссии на украинские демарши, если Киев не остепениться и продолжит выполнять враждебную политику по отношению к Минску по указке извне», — заключил Евгений Голышкин.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.