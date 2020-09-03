Париж, 3 сентября. Аналитики французского портала AgoraVox считают разбирательство по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе пародией на правосудие. Эксперты поговорили с ценным свидетелем, который раскрыл ложь Киева.

Свидетель по имени Вячеслав рассказал голландскому журналисту Стефану Беку, что оказался замешен в деле из-за телефонного звонка. По словам свидетеля, он хотел предупредить о взлете двух Су-25, которые летели в сторону ДНР. Однако его сообщение было перехвачено спецслужбами Украины, пишет «ПолитРоссия», которая перевела статью издания.

Вячеслав — бывший офицер противоздушной обороны — смог разглядеть не только модель самолетов, но и боекомплект машин, а также как они возвращались пустыми.

Украина убедила международную следственную группу в том, что мужчина был посвящен в дела MH17. Однако когда его допросили, стало ясно, что Вячеслав не имеет никакого отношения к этой истории.

«Но военные самолеты, вылетевшие 17 июля 2014 года в Донбасс, — это не единственное, что связывает Вячеслава с делом MH17. Через два дня после крушения самолета он увидел в Полтавской области на шоссе Харьков — Киев две системы «Бук» без ракет, доставленные на грузовиках из Донбасса в украинскую столицу. Те самые «Буки», которые якобы не находились в зоне конфликта», — пишут французские журналисты.

Ни эту информацию, ни данные о пытках Вячеслава со стороны СБУ международные следователи не учли. Все это говорит лишь о том, что следователи не проводили прозрачного расследования и не выполнили обещания по защите свидетелей.

У издания возникают вопросы, если ВВС Украины не имеют никакого отношения к крушению лайнера, почему Киев тогда попался на лжи, утверждая, что боевые машины не летали в день трагедии. Судя по всему, украинской стороной был допущен просчет.

«Происходящее сейчас судебное разбирательство — это грандиозный трагический фарс, и родственники жертв и погибшие заслуживают гораздо большего, чем пародию на правосудие», — подчеркнули эксперты.

Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Министерство обороны России обнародовало секретные документы, в которых указано, что ракета, которой якобы сбили воздушное судно, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого в Россию ракета не возвращалась.