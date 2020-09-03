Манукян: Навального мог отравить выживший кот Скрипалей

Санкт-Петербург, 3 сентября. Политолог, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассмотрел версию «отравления» блогера Алексея Навального выжившим котом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Самая правдоподобная версия о так называемом «отравлении» блогера Навального выглядит так — его мог отравить второй кот Скрипалей, сбежавший от британских спецслужб. Напомним, британцы убили лишь одного кота Скрипалей, а второй кот сбежал и до сих пор не найден. Так вот, он вполне мог пробраться по тоннелю под Ла-Маншем на материк, а затем дойти до Тюмени, где и встретил Навального, с которым у него были свои счеты. Результатом этой встречи и могло стать обострение у блогера, которое привело его на больничную койку», — предположил эксперт в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Культура после карантина».

Эта версия «отравления» Навального, возможно, анекдотическая, посмеялся Манукян, но она выглядит намного более правдоподобной, чем обвинения в адрес России. С такой же иронией, по его словам, относятся к заявлениям в сторону Москвы и его знакомые европейцы.

«Я общаюсь с европейцами, и те удивляются, что пишут в их СМИ. Люди не являются поклонниками РФ, может в каких-то вещах относятся скептически. Но для некоторых европейцев «Новичок» — это не синоним российского преступления, а анекдот какой-то», — рассказал он.

Не менее анекдотическим, по мнению политолога, выглядит и заявление немецких властей об «отравлении» Навального через нижнее белье. Хотя Манукян не исключил, что какие-то манипуляции с трусами блогера мог провернуть кто-то из его окружения.

«Там есть Любовь Соболь и Кира Ярмыш, и много других людей, которые ценят своего блогера. Версия тоже анекдотическая, но окружение блогера весьма подозрительное и непонятное», — пояснил эксперт.

Манукян предположил, что такой анекдотический формат комментирования истории с «отравлением» Навального власти Германии выбрали специально, чтобы, оказав услугу своим западным партнерам, так комично уступить им в малом, но сохранить большее — достроить «Северный поток — 2».