Киев пригрозил Минску «жесткими шагами» в ответ на недружественные действия

Киев, 3 сентября. Киев предпримет «жесткие шаги» в ответ недружественные действия Минска, если они будут продолжены, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр объяснил, что вызвал посла из Минска, чтобы проанализировать перспективы отношений с Белоруссией в новой реальности. Украинское ведомство внесло предложения руководству государства, как строить отношения с соседней республикой. Кулеба не исключил, что посол вернется в Минск.

«Но, если недружественные действия Белоруссии будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — пригрозил Кулеба в интервью Gazeta.ua.

В августе Украина отозвала своего посла из Минска для консультаций о дальнейших отношениях с Белоруссией. Позже Кулеба сообщил, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Белоруссией.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина причастны к управлению протестами в республике. Лукашенко добавил, что власти республики отреагируют на «любые негативные телодвижения в адрес Белоруссии». Самым важным сейчас, по его мнению, является недопущение разжигания в Минске «какого-то пожара».

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых Лукашенко набрал более 80%. После голосования в стране начались массовые беспорядки. В России неоднократно подчеркивали неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.