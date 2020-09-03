Киев объяснил, почему не хочет разрывать дипотношения с Россией

Москва, 3 сентября. Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой обернулся бы проблемой защиты интересов украинских граждан в РФ. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta​​​.ua.

«Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан», — ответил Кулеба на вопрос, почему у Украины до сих пор существуют дипломатические отношения с Россией.

Глава МИД подчеркнул, что при разрыве дипломатических отношений двух государств функциями посольства наделяется дипломатическое ведомство третей страны, которая отныне будет представлять интересы граждан.

«Совсем на грубом уровне — небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограничены. В РФ — политзаключенные, трудовые мигранты. Какая страна возьмет на себя это бремя — защита интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?» — сказал Кулеба.

Он отметил, что прервать все дипломатические отношения с Россией Украина могла в 2014 году, когда для этого были основания. В настоящее же время это «нелогично». Также Кулеба подчеркнул, что дипломатических отношений между Киевом и Москвой фактически нет, а внешнеполитические ведомства общаются только нотами.

Многие политические эксперты также обеспокоены тем, что похожий сценарий отношений двух стран навязывается Западом и Белоруссии с Россией. Бывший украинский премьер-министр, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров предостерег белорусов от повторений украинских ошибок и напомнил важность сохранения российско-белорусских отношений.