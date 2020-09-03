Ефремов сочинил и прочитал в суде стих памяти Захарова

Москва, 3 сентября. Актер Михаил Ефремов сочинил стих в память о Сергее Захарове, который скончался в результате ДТП с ним в июне.

Строки собственного сочинения артист публично прочел в суде. Стихотворение он назвал «Памяти Сергея Захарова».

«Серей, мы не были знакомы // Наше знакомство стало ужасным // Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно… // Я не прошу у тебя снисхождения, // Я омерзительный, пьяный человек… // Господи, дай мне немного сил //А Сергею — рая // Вот бы поговорить с ним… //Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края…» — произнес актер на заседании суда в четверг.

В четверг в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по делу о смертельной аварии, виновником которой стал Ефремов. Актер признал свою вину в трагедии. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима. Приговор артисту огласят 8 сентября.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в Москве сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого — Захаров — от полученных травм скончался после госпитализации.

После трагедии общественность начала широко обсуждать, какой ответственности за свой поступок заслуживает актер. Многие выразили уверенность, что он должен получить максимально возможный тюремный срок.