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Какой приговор ожидает Ефремова с учетом практики Пресненского суда

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Какой приговор ожидает Ефремова с учетом практики Пресненского суда

Случай с актером Михаилом Ефремовым не единственный среди уголовных дел о ДТП со смертельным исходом, которые поступали в Пресненский суд в этом году.

Журналисты Федерального агентства новостей нашли в базе данных Пресненского суда еще несколько похожих дел о ДТП с тяжкими последствиями. При этом лишь в одном случае из целого ряда наказание было реальным. Чаще всего осужденных оставляют на свободе с небольшим испытательным сроком.

Для судьи Абрамовой, которой достался известный подсудимый, рассмотрение случая о пьяном водителе и смерти участника на дороге — первое в практике, поэтому сложно спрогнозировать ее приговор по предыдущим делам.

О деле Михаила Ефремова практикующие правоведы одного мнения: его отправят за решетку.

Кандидат юридических наук Наталья Гусева новости о признании Ефремовым вины и о требовании прокурора отправить актера на 11 лет в колонию прокомментировала так:

«Предполагаю, приговор будет обвинительным, а наказание Ефремов получит реальное. В приговоре суд подробно обоснует сомнительность показаний свидетелей защиты об отсутствии Ефремова за рулем. Санкция преступления, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Скорее всего, дадут немного меньше, чем прокурор просит. Девять лет лишения свободы устроят общественное мнение».

Какой приговор ожидает Ефремова с учетом практики Пресненского суда

Юрист Андрей Иванов высказал более радикальную точку зрения:

«Безусловно, Пресненский суд назначит Ефремову реальное лишение свободы. Давайте не будем забывать, что несчастье застигло его в состоянии опьянения и со следами наркотических средств в крови. Однако дальнейшая судьба актера после вступления приговора в законную силу не так плачевна, как предполагает большинство. При примерном поведении из 8–10 лет, которые назначит суд, он отсидит половину — скажем, 4,5 года. Мало кто знает, что у осужденных в колонии есть масса послаблений. Хорошая характеристика заключенного позволяет ему менять режим отбывания наказания на менее строгий от назначенного по приговору и даже иногда выходить в город и бывать в отпуске. Михаил Ефремов имеет массу поклонников во ФСИН. Думаю, ему помогут с режимом отбывания наказания».

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