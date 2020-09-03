Какой приговор ожидает Ефремова с учетом практики Пресненского суда

Случай с актером Михаилом Ефремовым не единственный среди уголовных дел о ДТП со смертельным исходом, которые поступали в Пресненский суд в этом году.

Журналисты Федерального агентства новостей нашли в базе данных Пресненского суда еще несколько похожих дел о ДТП с тяжкими последствиями. При этом лишь в одном случае из целого ряда наказание было реальным. Чаще всего осужденных оставляют на свободе с небольшим испытательным сроком.

Для судьи Абрамовой, которой достался известный подсудимый, рассмотрение случая о пьяном водителе и смерти участника на дороге — первое в практике, поэтому сложно спрогнозировать ее приговор по предыдущим делам.

О деле Михаила Ефремова практикующие правоведы одного мнения: его отправят за решетку.

Кандидат юридических наук Наталья Гусева новости о признании Ефремовым вины и о требовании прокурора отправить актера на 11 лет в колонию прокомментировала так:

«Предполагаю, приговор будет обвинительным, а наказание Ефремов получит реальное. В приговоре суд подробно обоснует сомнительность показаний свидетелей защиты об отсутствии Ефремова за рулем. Санкция преступления, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Скорее всего, дадут немного меньше, чем прокурор просит. Девять лет лишения свободы устроят общественное мнение».

Юрист Андрей Иванов высказал более радикальную точку зрения: