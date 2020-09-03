Госдеп США назвал дату выхода страны из ВОЗ

Вашингтон, 3 сентября. США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Когда президент [США Дональд] Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», — сказала она.

Ортагус отметила, что с момента заявления Трампа американские власти ищут партнеров, способных взять на себя функции ВОЗ. По ее словам, средства, которые прежде направлялись организации, теперь будут идти другим получателям и на другие программы.

Представитель Госдепа заявила, что ВОЗ не справилась со своими обязанностями не только в период пандемии COVID-19. Она показывала некомпетентность в других экстренных ситуациях на протяжении десятилетий и не проводила реформ. Кроме того, «не продемонстрировала независимость» от Коммунистической партии Китая.

По словам Ортагус до июля будущего года Штаты «снизят свое общение с ВОЗ». В частности, отзовут представителей министерства здравоохранения из штаб-квартиры международной организации и региональных офисов.

«Эти эксперты будут направлены на другие задачи. Участие США в технических встречах ВОЗ будет определяться в каждом случае отдельно», — добавила она.

Американский лидер официально уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ 7 июля. Он заявил, что организация не защитит жизни американцев и их интересы, а оставит Америку «больной и одинокой». В тот же день Вашингтон сообщил о своем решении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.