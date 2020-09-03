Валерию разгневало обилие слухов по поводу свадьбы ее сына

Москва, 3 сентября. Певицу Валерию разгневало активное обсуждение свадьбы ее младшего сына Арсения Шульгина и она заявила, что «гнусные планы испортить хорошим людям жизнь» потерпят поражение. Полный возмущения пост появился на странице артистки в Instagram.

Свадьба 21-летнего Арсения Шульгина и 22-летней Лианы Волковой прошла 28 августа, и молодожены вместе с родителями продолжают делиться красивыми кадрами с торжества. Под ними появляются не только комментарии с добрыми пожеланиями, но и домыслы о быстрой регистрации отношений. Они основаны на том, что пара до заключения брака была в отношениях меньше года. Также самые внимательные пользователи Сети разглядели небольшой живот невесты, который виднелся под пышным платьем.

«Такое чистое радостное событие, как свадьба двух прекрасных молодых людей, и то уже пытаются замарать… Ничего святого уже не осталось, типа демократия — что хочу, то пишу, что хочу, то и говорю... А молодая семья будет счастлива, и ваши гнусные планы испортить хорошим людям жизнь сделают ее только крепче», — заявила Валерия.

На свадебном торжестве присутствовали звезды шоу-бизнеса, в том числе продюсер Яна Рудковская и поп-король российской эстрады Филиппа Киркорова. Молодожены также делились фотографиями с важного дня в своей жизни, получая самые трогательные комментарии и пожелания долгих совместных лет жизни.

А муж Валерии Иосиф Пригожин поблагодарил артистку, что смогла сдержать слезы, когда плакал весь зал. Речь идет о свадебном танце молодоженов, который проходил под исполняемую артисткой песню.