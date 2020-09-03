Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Москва, 3 сентября. Приговор по делу Михаила Ефремова огласят 8 сентября. Прокурор запросил для него 11 лет колонии общего режима, адвокат пострадавшей стороны — максимальный срок.

Адвокат актера Эльман Пашаев в свою очередь попросил в случае вынесения обвинительного приговора назначить Ефремову отбывание наказания в колонии-поселении. Сам Ефремов в своем «последнем слове» заявил, что 11 лет — это «очень кровожадно».

«Я боюсь, что не доживу до выхода. У меня есть последнее желание — справедливый приговор», — добавил он.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер сел за руль своего «джипа» в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него в крови были выявлены следы наркотиков.

Когда актера вынесло на встречку, он все равно продолжил движение, пока не протаранил фургон «Лада», которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер той же ночью в больнице.