Приезд Гребенщикова с концертом на Украину разозлил Приходько

Киев, 3 сентября. Украинская певица Анастасия Приходько высказала свое недовольство из-за приезда лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова с концертом на Украину. Своими взглядами на выступления российских исполнителей она поделилась в своем профиле в социальной сети Facebook.

Певица пришла в ярость, узнав, что у российского исполнителя запланированы концерты на Украине. Она отметила, что в то время, как украинские артисты остаются без работы из-за принятых Киевом ограничительных мер в связи с коронавирусом, по стране свободно гастролируют российские музыканты.

«Мы на карантине, а Москва в гостях. <…> Жду [Григория] Лепса, [Любовь] Успенскую и народных артистов Украины [Николая] Баскова и [Филиппа] Киркорова», — написала знаменитость.

Одному из комментаторов Приходько ответила, что не собирается мириться с таким положением дел в стране.

Ранее певица Анастасия Приходько пожаловалась на травлю на Украине после ее участия в Евровидении. Девушка выступала на международном песенном конкурсе от России в 2009 году.

Артистка проходила национальный отбор на Евровидении на Украине, но провалила его. Как говорит исполнительница, ее дисквалифицировали как «неудобного участника» сами украинцы, которые находились у власти. После этого ей поступило предложение выступить на конкурсе от России, и она согласилась. Исполнительница заняла 11-е место.