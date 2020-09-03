Пашаев призвал судить Ефремова «как обычного человека»

Москва, 3 сентября. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев счел чрезмерным предложенное прокурором наказание в 11 лет колонии и призвал судить актера, «как обычного человека».

«Вы говорите, 11 лет. За убийц, за криминальных авторитетов дают 8–9 лет. Сколько жизней они загубили! А Ефремов вам чем не угодил?» — возмутился адвокат.

По словам Пашаева, в 90% случаях за подобные преступления суд назначает 8-9 лет колонии-поселения.

«Почему не хотите его как обычного гражданина судить? Что он плохого сделал для общества? Он стихи читал, в ролях играл», — добавил Пашаев.

Кроме того, защитник актера попросил суд исключить из числа доказательств запись с камер системы «Безопасный город». По его словам, записи хранятся месяц и поэтому не могут быть доказательством. Кроме того, Пашаев признался, что сам регулярно нарушает ПДД, поскольку «вечно опаздывает».

В четверг на заседании Пресненского суда Москвы Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.